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Под крылом «Ангела»: как добровольцы помогают найти потерявшихся людей
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Под крылом «Ангела»: как добровольцы помогают найти потерявшихся людей 

Мир24 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Потерявшегося путешественника выручили спасатели в Саратовской области. Мужчина заблудился в лесу, но смог дозвониться по телефону в полицию. Туриста обнаружили через несколько часов поисков. А в Подмосковье найти потерявшихся грибников или рыбаков помогают члены поисково-спасательного отряда «Ангел»: это пилоты-добровольцы на собственных вертолетах. Корреспондент «МИР 24» Рустем Агишев следил за работой волонтеров.
«Давайте «скорую», он на ногах, но два дня в лесу провел». Владимир Букин пошел собирать грибы и ягоды. До леса пенсионер не добрался. В поле оступился, упал. Самостоятельно встать не смог. Через два дня его начали искать волонтеры из «Лиза Алерт». С воздуха дедушку высматривали пилоты «Ангела», добровольцы на собственных вертолетах. Штаб поиска прямо в кафе, на одном из аэродромов. Работающий телефон помогает найти бедолагу. Главная задача — сохранить заряд батареи. Поэтому дальше следует короткий инструктаж, что делать потерявшемуся. Одновременно координатор вертолетного отряда «Ангел» Елена Горячева разрабатывает маршрут полета. Энергии у женщины хватит на троих. Поэтому и позывной у нее в отряде «кипяток». «Моя задача — организовать все перед взлетом, дать пилоту и экипажу ту информацию, с которой они будут потом работать и контролировать процесс», — рассказала старший оператор, дежурный вертолетного отряда «Ангел» Елена Горячева. Изучение местности, согласования маршрутов полета и подготовка экипажа занимает примерно полчаса. «Это может показаться катастрофически долгим, но мы не скорая помощь, которая вылетает на непосредственный километр дороги, где уже перекрыто движение. Всё понятно: где, кто тебя будут встречать. Это поисковая операция, тебе дается точка, где ты никогда не был, там нет света», — указал руководитель ВПСО «Ангел» Александр Михайлов. Большинство «ангелов» использует одномоторный легкий вертолет «Робинсон». Юркий и экономичный, он может пролететь почти 600 километров. Этот вертолет оснащен дополнительным светом и усилителем сотовой связи. А еще тепловизором, дополнительной аптечкой, радиостанцией и спутниковой системой слежения. Когда человека находят, координаты передают спасателям. В камуфляже Владимир Букин пролежал незамеченным на опушке леса три ночи. Смог встать, только когда увидел вертолет. Найти человека в лесу — все равно что искать иголку в стогу сена. Спасатели и волонтеры поисковых отрядов рекомендуют брать с собой заряженный на 100% телефон, зажигалку, запас воды и надевать яркую одежду.
А в Читинской области волонтеры накануне обнаружили и вывели из леса семью из семи человек, в которой были трое детей. Группа отправилась за грибами, об их пропаже сообщили родственники.
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