В Питере нашли детей-маугли

На востоке Северной столицы нашли двух детей-маугли. Как сообщает газета «Метро», несовершеннолетние не умеют разговаривать и пьют только из бутылочек.

Необычных ребят обнаружили очевидцы около метро «Дыбенко». Мальчики 4 и 9 лет шли абсолютно голые по загруженным городским проспектам. Дети были в синяках и ссадинах.

Прохожие сразу вызвали бригаду медиков, которые забрали несовершеннолетних. На удивление врачей, дети не умели говорить, а на все вопросы отвечали мычанием.

Примечательно, что мама маугли нашлась быстро. Женщина сама прибежала к медикам. Оказалось, что дети растут в полной и обеспеченной семье и, по словам родителей, случайно выбежали в открытую дверь.

Врачи, однако, детей не отдали. По мнению медиков, им необходима врачебная помощь. Кроме того, семьёй молчаливых детей заинтересовались чиновники.

Фото: мультсериал «Маугли»