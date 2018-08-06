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В Питере нашли детей-маугли
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В Питере нашли детей-маугли 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
На востоке Северной столицы нашли двух детей-маугли. Как сообщает газета «Метро», несовершеннолетние не умеют разговаривать и пьют только из бутылочек.
Необычных ребят обнаружили очевидцы около метро «Дыбенко». Мальчики 4 и 9 лет шли абсолютно голые по загруженным городским проспектам. Дети были в синяках и ссадинах.
Прохожие сразу вызвали бригаду медиков, которые забрали несовершеннолетних. На удивление врачей, дети не умели говорить, а на все вопросы отвечали мычанием.
Примечательно, что мама маугли нашлась быстро. Женщина сама прибежала к медикам. Оказалось, что дети растут в полной и обеспеченной семье и, по словам родителей, случайно выбежали в открытую дверь.
Врачи, однако, детей не отдали. По мнению медиков, им необходима врачебная помощь. Кроме того, семьёй молчаливых детей заинтересовались чиновники.
Фото: мультсериал «Маугли»
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