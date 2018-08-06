Смарт-очки Google помогут детям-аутистам общаться с людьми

Новый гаджет считывает эмоции, превращая их в… смайлики.

Ученые из Стэнфордского университета (США) экспериментальным способом исследовали 14 детей-аутистов от 3 до 17 лет за 10 недель с использованием смарт-очков Google Glass. Оказалось, что дети с таким расстройством живут с нарушениями: у них наблюдаются сложности с распознаванием эмоций у окружающих и поддержанием зрительного контакта с ними. Все это сказывается на социальном взаимодействии детей.

Смарт-очки компании Google работают с помощью записи звука или изображения людей, с которыми общается ребенок, из встроенной видеокамеры. Картинка (или звук) передается на гаджет с приложением, распознающим эмоции человека. Далее само приложение начинает передавать информацию о переменах в эмоциях человека на дисплей смарт-очков в виде короткого сообщения или смайлика.

Уникальное приложение, которое распознает эмоции и передает информацию на очки, разработано в том же Стэнфорде. Отмечается, что для того, чтобы создать эту программу, команде необходимо было изучить более тысячи снимков людей с разными эмоциями.

По ходу эксперимента дети-аутисты вели 20-минутные беседы с членами своей семьи — при этом исследователи также принимали в ней участие. До и после разговора родителям давали заполнить специальный опросник, в котором нужно было оценить навыки коммуникации ребенка. Ученые подсчитали, что по шкале социальной отзывчивости средний результат всех участвовавших детей приблизился к отметке «норма», понизившись с «высокой степени аутизма».

Более того, до начала исследования и после него дети проходили спецтесты по распознаванию эмоций — в итоге дети стали давать почти на 50 процентов больше правильных ответов.

Родители и ученые отмечали положительную тенденцию в развитии коммуникативных навыков. Мама 9-летнего Алекса Донзи Калленбайн, например, рассказала, что уже через несколько недель после старта эксперимента ее сын стал гораздо более усерден в поддержании зрительного контакта с ней. И сам ребенок часто говорил ей, что теперь может читать мысли, сообщает журнал NPJ Digital Medicine.