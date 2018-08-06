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Бутовская детвора познакомилась с пластилиновой живописью
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Бутовская детвора познакомилась с пластилиновой живописью 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Для начала — пару слов о самой пластилиновой живописи (называемой также «пластилинографией»). Это относительно новая техника рисования, в которой вместо красок используют цветной пластилин.
Приобщение малышей к пластилиновой живописи прошло в дошкольном отделении школы №1356, расположенном на Коктебельской. А темой творчества для юных «пластилиновых живописцев» стала русская народная сказка «Колобок».
У каждого малыша колобок получился своим: у кого-то — беспечно-весёлым, у кого-то — немного задумчивым… Но довольными занятием остались все его участники. Ведь оно дало каждому малышу новые навыки работы с пластилином и множество положительных эмоций.
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