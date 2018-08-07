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Пьяных родственников подозревают в убийстве младенца в Вологде
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Пьяных родственников подозревают в убийстве младенца в Вологде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Медиа-центр
Тело полуторамесячной девочки нашли в комнате общежития. В ее гибели подозревают пьяных родственников. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord.
Правоохранительные органы обследовали тело погибшего ребенка и установили, что причиной гибели стала закрытая черепно-мозговая травма.
«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. На причастность к смерти ребенка проверяются взрослые члены семьи», — рассказали сотрудники следственного комитета.
Предполагается, что 24-летний сожитель матери виновен в смерти девочки. Мужчин уронил младенца, пока качал ее.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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