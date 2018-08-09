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Убившего плачущего младенца рецидивиста арестовали в Вологде
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Убившего плачущего младенца рецидивиста арестовали в Вологде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Медиа-центр
Неоднократно судимый 24-летний молодой человек арестован в Вологде по подозрению в убийстве полуторамесячной дочери своей сожительницы. По версии регионального СК, мужчина убил ребенка из-за плача, сообщило ИА FlashNord.
Не так давно подозреваемый вышел из тюрьмы и сошелся с матерью одиночкой. В июне у женщины родилась вторая дочь. 5 августа тело ребенка нашли в общежитии. Рядом были пьяные мать и бабушка девочки, а также их сожители.
Предварительная проверка показала, что ребенок умер от закрытой черепно-мозговой травмы. После гибели девочки завели уголовное дело.
«Мужчина неоднократно применял насилие к 1,5 месячной девочке, будучи недовольным ее плачем. Своими умышленными действиями мужчина причинил ребенку отек головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости с кровоизлиянием под оболочки головного мозга» — отметили в СК.
Известно, что мать погибшей состоит на профилактическом учете в полиции. После трагедии полуторагодовалая дочь женщины изъята из семьи и помещена в детскую больницу.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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