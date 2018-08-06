В Екатеринбурге к ЭКСПО рождаются дети под номером 2025

В Чкаловском районе Екатеринбурга завтра, 7 августа, состоится торжественная регистрация новорожденной девочки с записью в акте №2025. Ребенок получит возможность на право открытия Всемирной выставки «ЭКСПО-2025», сообщает в понедельник, 6 августа, «АиФ-Урал»

Это третий по счету ребенок в Екатеринбурге с символичным номером 2025 в актовой записи. До этого момента с аналогичным номеров 17 июля 2018 года зарегистрировали маленькую девочку Кристину работники Верх-Исетского отдела ЗАГСа Екатеринбурга. Затем 20 июля была зарегистрирована маленькая Полина в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района. А до 10 августа символичный номер получит и четвертый ребенок в Ленинском районе.

Всех новорожденных с актовой записью №2025 поздравляет вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский , курирующий от региона продвижение Екатеринбурга в заявке «ЭКСПО-2025». Родителям и новорожденным вручается памятный подарок от имени Заявочного комитета «ЭКСПО-2025» и правительства Свердловской области

Уместно напомнить, что в ноябре станет известно, в каком городе состоится Всемирная выставка в 2025 году. На это место претендуют Екатеринбург от России, японская Осака и азербайджанский Баку.