«Меридиан» приглашает на День открытых дверей

В новом сезоне центр культуры и искусства «Меридиан» открывает целый ряд новых направлений спортивных секций и творческих студий в ЮЗАО. Дни открытых дверей пройдут здесь 1 и 2 сентября.

Юные посетители без труда найдут для себя занятия: детская модельная школа и центр телевидения, вокальные классы и художественная студия. Не стоит забывать, что чем раньше заинтересовать ребенка и начать работу по развитию определенных навыков, тем быстрее он получит важные способности и умения. Самые маленькие гости смогут отправиться на занятия вместе с мамами: Центр предлагает кружки раннего развития для детей и их родителей. Взрослым также не придется скучать. Как часто бывает, что в бешеном ритме столицы людям не хватает времени или терпения, чтобы найти интересное хобби, попробовать себя в чем-то новом. Меридиан предлагает огромный выбор студий и секций, в которых каждый сможет как усовершенствовать имеющиеся навыки, так и освоить что-то новое! Разучив бачату, можно отправиться в студию эстрадного пения, после чего поиграть в большой теннис и закончить день на курсах программирования. Совсем не обязательно делать всё это сразу, равно как и отдавать предпочтение только одному занятию: учитесь, развивайтесь, развлекайтесь и проводите время с пользой — вместе с ЦКИ «Меридиан».