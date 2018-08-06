Открылась горячая линия для усыновителей, которые столкнулись с проблемами

Потенциальные родители иногда не могут даже увидеть ребенка из-за бюрократических проволочек.

Общественная палата решила проверить работу органов опеки и попечительства. Нередки случаи, когда потенциальным родителям дают недостоверную информацию. В ОП РФ знают о такой проблеме, поэтому решили обратить на нее пристальное внимание. Общественники открыли горячую линию, на которую могут позвонить кандидаты в опекуны или усыновители и рассказать о своей ситуации. Ведь иногда потенциальные родители не могут даже получить направление, чтобы познакомиться с ребенком. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты.

В органы опеки звонят кандидаты — усыновители или потенциальные опекуны по вопросам знакомства с детьми-сиротами. Однако зачастую бывает, что когда кандидат уже с направлением приходит к ребенку, то ему сообщают, что этого ребенка уже забирает бабушка, а через 15 минут говорят, что его забирает другой кандидат, а еще через 15 минут говорят, что ребенок уже лежит в больнице и ему должны делать операцию. И никто не может эту информацию проверить,

— рассказала первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова

Большинство проблем возникает именно из-за непродуманного алгоритма по устройству детей в семьи. Множество запутанных бюрократических нюансов создают серьезные барьеры потенциальным родителям. Нередко, у людей сдают нервы, опускаются руки, и они решают, что не смогут взять ребенка из детского дома.

Дело доходит до абсурдного, но иногда кандидаты в опекуны или усыновители не представляют, какие по списку они стоят в очереди на усыновление. У людей просто нет возможности это узнать. Тем более, что органы опеки и попечительства могут дать недостоверную информацию, которую пока никак нельзя проверить.

Человек не знает номер своей очередности, люди стоят годами в очередях, при этом иногда оказывается, что другие кандидаты забирают ребенка быстрее. Это большая проблема, требующая решения,

— отметила Юлия Зимова.

По данным Общественной палаты РФ, очереди на усыновление несколько тысяч человек. И у многих возникают проблемы. В ОП РФ уже поступило несколько десятков писем с просьбой о помощи. Общественники заявили, что будут тщательно разбираться в каждой ситуации.

Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный, время работы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45 (мск).

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