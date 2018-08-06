Ещё
Открылась горячая линия для усыновителей, которые столкнулись с проблемами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открылась горячая линия для усыновителей, которые столкнулись с проблемами 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Потенциальные родители иногда не могут даже увидеть ребенка из-за бюрократических проволочек.
Общественная палата решила проверить работу органов опеки и попечительства. Нередки случаи, когда потенциальным родителям дают недостоверную информацию. В ОП РФ знают о такой проблеме, поэтому решили обратить на нее пристальное внимание. Общественники открыли горячую линию, на которую могут позвонить кандидаты в опекуны или усыновители и рассказать о своей ситуации. Ведь иногда потенциальные родители не могут даже получить направление, чтобы познакомиться с ребенком. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты.
В органы опеки звонят кандидаты — усыновители или потенциальные опекуны по вопросам знакомства с детьми-сиротами. Однако зачастую бывает, что когда кандидат уже с направлением приходит к ребенку, то ему сообщают, что этого ребенка уже забирает бабушка, а через 15 минут говорят, что его забирает другой кандидат, а еще через 15 минут говорят, что ребенок уже лежит в больнице и ему должны делать операцию. И никто не может эту информацию проверить,
— рассказала первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.
Большинство проблем возникает именно из-за непродуманного алгоритма по устройству детей в семьи. Множество запутанных бюрократических нюансов создают серьезные барьеры потенциальным родителям. Нередко, у людей сдают нервы, опускаются руки, и они решают, что не смогут взять ребенка из детского дома.
Дело доходит до абсурдного, но иногда кандидаты в опекуны или усыновители не представляют, какие по списку они стоят в очереди на усыновление. У людей просто нет возможности это узнать. Тем более, что органы опеки и попечительства могут дать недостоверную информацию, которую пока никак нельзя проверить.
Человек не знает номер своей очередности, люди стоят годами в очередях, при этом иногда оказывается, что другие кандидаты забирают ребенка быстрее. Это большая проблема, требующая решения,
— отметила Юлия Зимова.
По данным Общественной палаты РФ, очереди на усыновление несколько тысяч человек. И у многих возникают проблемы. В ОП РФ уже поступило несколько десятков писем с просьбой о помощи. Общественники заявили, что будут тщательно разбираться в каждой ситуации.
Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный, время работы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45 (мск).
Фото: shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Вдова Дмитрия Хворостовского показала фото их младшей дочери Слушать, настаивать, но не ломать — так родители должны решать будущее своего ребенка: колонка Анастасии Трегубовой Игорь Николаев показал серьезный разговор младшей дочери с мальчиком
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка32
Почему сводит ногу по ночам74
Трагедии бывших жен артистов1
Неудачный укол испортил лицо Барановской22
Пренебрежение этими правилами может убить вас12
Видео
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
07:29
Чем может удивить женская грудь
Здоровье
03:04
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка
Звёзды
00:49
«Самая горячая бабушка» не стесняется обнажаться
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение