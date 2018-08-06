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Японская Рапунцель: в Сети восхищаются шикарными волосами семимесячной малышки
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Японская Рапунцель: в Сети восхищаются шикарными волосами семимесячной малышки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Возможно, девочку из Японии скоро увидят в рекламе какого-нибудь парикмахерского бренда.
Семимесячная малышка из Японии по имени Шанко восхитила пользователей Интернета. В свой нежный возраст она имеет шевелюру, достойную сказочной принцессы Рапунцель.
У нее даже есть собственный аккаунт в Instagram, где за жизнью малышки наблюдает больше 110 тысяч человек.
В отличие от других детей, которые рождаются либо с легким пухом на голове либо вообще лысыми, Шанко появилась на свет уже с густой шевелюрой, которая больше напоминает парик. Кто знает, может в скором времени мы увидим ее в рекламе шампуня.
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