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«Ненавижу его»: Семчев потребовал от залетевшей любовницы умертвить ребенка
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«Ненавижу его»: Семчев потребовал от залетевшей любовницы умертвить ребенка 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
У актера Александра Семчева было две жены и несколько внебрачных отношений. Трое сыновей от разных женщин — итог порчоных связей артиста. Правда, почти ни с кем из детей он знаться не хочет.
Старший сын Семчева 28-летний Павел Можинов и слышать не хочет про знаменитого отца. И оснований у него, кажется, достаточно. «С его мамой я познакомился, когда мне было 20 лет, на танцах, — рассказал Семчев. — Закрутился роман, скорее даже просто интрижка, по итогам которой девушка сообщила: „Я беременна!“
Наталья Можинова думала сделать аборт, но Семчев и думать об этом запретил. А на пятом месяцев вдруг привез любовницу в своей матери и заорал, что ему „надоело играть роль мужа“ и „надо стимулировать искусственные роды, чтобы избавиться от ребенка“. А заодно и сообщил, что бросает Наталью.
Но она не растерялась и посоветовала артисту в ответ „стимулировать свой половой член, чтобы детей не делал“. „Я твердо решила, что рожу и воспитаю ребенка сама, — рассказала женщина. — И у меня получилось. Все это время Александр нам не помогал. Не дал ни рубля! И с ребенком тоже не виделся“.
Когда Павлу исполнилось 14 лет, он захотел посмотреть в глаза отцу-предателю. И пошел на спектакль Семчева, потом прошел за кулисы. Но контакта не случилось. „А а зачем мне это нужно? — кричал актер. — Мы — чужие люди. Мне было просто неинтересно!“
В 2014-м году Семчева позвали в „Пусть говорят“, чтобы тайно устроить свидание с сыном. Но артист прознал о коварном замысле редакторов и пулей вылетел из студии со словами: „Есть люди, с которыми неприятно видеться! Не нужен он мне! Я не хотел, чтобы он появлялся на свет. Он появился на свет против моей воли. Я его не люблю! Мне этот человек безразличен“ „Получается, отец послал меня на всю страну. После этого я Семчева возненавидел! Я же не хотел от него ничего, кроме общения“ — вздыхает сын артиста.
Не знается Семчев и с Кириллом, сыном от первого брака. „Он причинил много боли мне и маме. Часто нас обижал и в конце-концов бросил, когда я был еще маленький“ — цитирует Кирилла Семчева журнал „Тайны звезд“.
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