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Пластиковые упаковки назвали опасными
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Пластиковые упаковки назвали опасными для детей 

Мир24 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пластиковые упаковки для еды могут навредить здоровью детей — к такому выводу пришли американские педиатры. Главная опасность заключается в пищевых добавках и веществах, которые используются при изготовлении тары, сообщает Pediatrics.
Эксперты отмечают, что даже те добавки, которые считаются безопасными, на самом деле способны навредить здоровью.
Так, в пластиковых контейнерах содержится бисфенол — это вещество влияет на гормон эстроген, способствует увеличению веса, повреждает иммунную и нервную систему. Оно способно переходить в продукты питания при длительном хранении или нагреве.
Фталаты грозят ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, перфторалкильные соедения — сниженным иммунитетом и поражением щитовидной железы, перхлораты влияют на щидовидную железу и состояние мозга. Кроме того, химикаты могут усугублять состояние при синдроме дефицита внимания и гиперактивности.
Также опасны нитриты, которые применяются для продления срока хранения пищи (особенно мяса). Они повышают риск рака пищеварительной и нервной систем.
Врачи отмечают, что дети более восприимчивы к воздействию вредных веществ из-за низкой (по сравнению с взрослыми) массы тела. Стоит иметь в виду, что даже небольшие вмешательства в организм в период его развития могут иметь пожизненные последствия.
Авторы исследования подчеркивают, что 64% добавок из проанализированных ими данных не имели четких доказательств своей безопасности. По их словам, следует продолжить изучение влияния химикатов на здоровье, а также ужесточить требования к использованию добавок.
Эксперты рекомендовали по возможности отказаться от пластика, используя стекло или нержавеющую сталь, или хотя бы выбирать изделия без фталатов, стирола и бисфенола (эту информация можно узнать из кодов переработки).
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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