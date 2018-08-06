Пластиковые упаковки назвали опасными для детей

Пластиковые упаковки для еды могут навредить здоровью детей — к такому выводу пришли американские педиатры. Главная опасность заключается в пищевых добавках и веществах, которые используются при изготовлении тары, сообщает Pediatrics.

Эксперты отмечают, что даже те добавки, которые считаются безопасными, на самом деле способны навредить здоровью.

Так, в пластиковых контейнерах содержится бисфенол — это вещество влияет на гормон эстроген, способствует увеличению веса, повреждает иммунную и нервную систему. Оно способно переходить в продукты питания при длительном хранении или нагреве.

Фталаты грозят ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, перфторалкильные соедения — сниженным иммунитетом и поражением щитовидной железы, перхлораты влияют на щидовидную железу и состояние мозга. Кроме того, химикаты могут усугублять состояние при синдроме дефицита внимания и гиперактивности.

Также опасны нитриты, которые применяются для продления срока хранения пищи (особенно мяса). Они повышают риск рака пищеварительной и нервной систем.

Врачи отмечают, что дети более восприимчивы к воздействию вредных веществ из-за низкой (по сравнению с взрослыми) массы тела. Стоит иметь в виду, что даже небольшие вмешательства в организм в период его развития могут иметь пожизненные последствия.

Авторы исследования подчеркивают, что 64% добавок из проанализированных ими данных не имели четких доказательств своей безопасности. По их словам, следует продолжить изучение влияния химикатов на здоровье, а также ужесточить требования к использованию добавок.

Эксперты рекомендовали по возможности отказаться от пластика, используя стекло или нержавеющую сталь, или хотя бы выбирать изделия без фталатов, стирола и бисфенола (эту информация можно узнать из кодов переработки).