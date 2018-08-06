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Самой молодой мамой в этом году стала 14-летняя тюменка
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Самой молодой мамой в этом году стала 14-летняя тюменка 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В каком возрасте, на ваш взгляд, в самый раз становиться мамой? Расскажите в комментариях, обсудим вместе
По данным комитета ЗАГС, большинство родивших в этом году тюменок — в возрасте от 21 до 30 лет. При этом есть и те, кто обзавелся первенцем в более юном возрасте: самая молодая мама едва успела получить свой первый паспорт.
— Всего с 1 января по 1 августа в нашем городе зарегитирировано семь несовершеннолетних матерей. Две родили в возрасте 17 лет, три — в 16 лет, одна — в 15 лет. Самой юной стала 14-летняя тюменка, родившая первенца.
Горожанок, ставших мамами в возрасте от 18 до 20 лет в этом году всего 50, а родивших после сорока — вдвое меньше. Некоторые семьи берут приемных малышей: два младенца в этом году обрели новых любящих родителей. Биологические мамы и папы от них отказались ещё в роддоме.
Кстати, в 2017 году в нашем регионе зарегистрировали 93 несовершеннолетние пары: в 15 случаях невестам было 14–16 лет.
— В ранние браки в основном вступают молодожены по причине беременности. Но когда такие пары подают к нам заявления, то мы передаем материалы в прокуратуру. Думаю, причины не нужно объяснять, — рассказала Лилия Амбарцумова, начальник комитета ЗАГС.
Одной из самых юных невест стал 14-летняя школьница из Екатеринбурга, родившая от 20-летнего бойфренда. Расписаться у себя в области пара не могла, поскольку в таком возрасте вступить в брак разрешают только в Тюменской области
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Женский форум
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