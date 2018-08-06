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Бизиборд — это так интересно!
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Бизиборд — это так интересно! 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
В Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов нашего центра проходит коррекционная работа с детьми в форме индивидуальных и групповых занятий.
На индивидуальных занятиях с психологом ребенок развивается и открывает большие и малые пространства с помощью необыкновенно интересного пособия — бизиборда.
Бизиборд (или развивающая доска) — это особое изобретение со всевозможными кнопками, выключателями, щеколдами, крючками, с которыми ребенку интересно играть. Кроме того, доску дополняют игрушки и предметы разной формы, цвета и фактуры, и все это можно трогать, жать, переключать.
Наш бизиборд выполнен в форме дома, и абсолютно все дети с большим удовольствием с ним играют.
В результате таких занятий у ребёнка развивается сообразительность, появляются новые знания, умения, навыки и положительные эмоции.
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