Бизиборд — это так интересно!

В Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов нашего центра проходит коррекционная работа с детьми в форме индивидуальных и групповых занятий.

На индивидуальных занятиях с психологом ребенок развивается и открывает большие и малые пространства с помощью необыкновенно интересного пособия — бизиборда.

Бизиборд (или развивающая доска) — это особое изобретение со всевозможными кнопками, выключателями, щеколдами, крючками, с которыми ребенку интересно играть. Кроме того, доску дополняют игрушки и предметы разной формы, цвета и фактуры, и все это можно трогать, жать, переключать.

Наш бизиборд выполнен в форме дома, и абсолютно все дети с большим удовольствием с ним играют.

В результате таких занятий у ребёнка развивается сообразительность, появляются новые знания, умения, навыки и положительные эмоции.