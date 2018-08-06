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Бывший муж Бритни Спирс требует артистку увеличить алименты на детей втрое
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Бывший муж Бритни Спирс требует артистку увеличить алименты на детей втрое 

Журнал ОК! 1 час назад
Бритни Спирс и ее бывший муж Кевин Федерлайн продолжают судиться по поводу алиментов. Экс-супруг артистки требует, чтобы та увеличила выплаты на детей втрое, однако сама Брит не собирается повышать пособие. Одно из судебных слушаний по этому делу прошло в минувшую пятницу.
Певица подозревает, что Кевин просит дополнительных средств, чтобы содержать своих детей от других отношений, потому что затраты своих сыновей на учебу, внеклассные мероприятия и одежду Бритни покрывает самостоятельно. Адвокаты звезды потребовали от Кевина предоставить отчет о расходах, однако сделать это он отказался.
Кевин Федерлайн
Бритни Спирс и ее бывший муж — Кевин Федерлайн воспитывают двоих общих сыновей: Шона Престона и Джейна Джеймса. Мальчики живут на два дома. И, кстати, они уже знакомы с новым бойфрендом мамы — фитнес-тренером Сэмом Асгари.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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