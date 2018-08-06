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На курянку, которая уронила ребёнка бывшего мужа, заведут уголовное дело
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На курянку, которая уронила ребёнка бывшего мужа, заведут уголовное дело 

Курские известия 57 минут назад
Фото: Курские известия
В результате падения 1,5-месячный малыш получил закрытую черепно-мозговую травму
Прокурор Кореневского района признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Как было установлено, 31-летняя женщина приехала в дом к бывшему гражданскому мужу. Пьяная гостья взяла на руки его 1,5 месячного ребенка и уронила его на пол. В результате малыш получил закрытую черепно-мозговую травму.
После стационарного лечения ребенок выписан из больницы и находится под наблюдением врачей, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Женский форум
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