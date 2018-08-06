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В Петербурге прошел «Папин день» со ŠKODA WAGNER
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В Петербурге прошел «Папин день» со ŠKODA WAGNER 

АиФ Санкт-Петербург 56 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
5 августа прогремел масштабный семейный фестиваль «Папин День». Территория ŠKODA КРОХА ни на минуту не осталась без маленьких посетителей!
В главном шатре МаминПапин дети получали маршрутные листы на свой КРОХА-квест и отправлялись в маленькое путешествие, в ходе которого изучали правила дорожного движения.
На старте каждого малыша ждал аниматор в костюме гонщика Чейза из мультика «Щенячий патруль», и направлял участников к станциям.
Станция «Рыбачок» с отловом в бассейне правильных дорожных знаков, яркие пазлы-загадки с моделированием дорожных ситуаций, настоящая автомагистраль, по которой дети проезжали на ŠKODA-мобиле с соблюдением всех ПДД, и на десерт — межпланетные классики!
Пройдя все станции, каждый малыш получил в подарок песочной печенье, мишку KODI и раскраску ŠKODA.
Главное событие для взрослых «Папа-старты» традиционно прошло с размахом. Смелые, сильные и находчивые папы с детьми боролись за кубки супергероев и получили ценные призы от генерального партнера!
Все желающие протестировали автомобили ŠKODA OCTAVIA, KODIAQ и SUPERB в условиях города по живописным маршрутам Крестовского Острова!
Самым запоминающимся конкурсом на фестивале стал конкурс автотюнинга, где 8 семей собирали автомобили своей мечты! Победителем стала пара с малышом, которая создала свой FAMILY-мобиль с логотипом ŠKODA и множеством семейной атрибутики!
Никто не ушел с праздника без заряда эмоций и великолепного настроения! Фотоотчеты с мероприятия в ближайшее время станут доступны в группе фестиваля и ŠKODA WAGNER.
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