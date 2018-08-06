Звезды вывели в свет своих детей

Пока аниматоры и фокусники развлекали малышей, их знаменитые родители позировали фотографам и отвечали на вопросы светских хроникеров

Даже в конце июля светская жизнь в Москве если и не бьет ключом, то иногда оживает. Оказывается, не все знаменитости покинули мегаполис, а некоторые даже детей решили не увозить.

Светская вечеринка, Веранда «Летний сад»

Анна Хилькевич даже на девятом месяце беременности была невероятно грациозна и буквально порхала по веранде. А ее дочь Арианна сразу приступила к играм в компании аниматоров. Как пояснила Анна, ребенок растет весьма активным, так что справляться не всегда легко. «Но я нахожу к ней свой подход», — призналась актриса.

Анна Чурина приехала вместе со своей дочкой Ксенией, которой в сентябре исполнится двенадцать лет. Девочка растет копией мамы, явно может покорить подиум, и поэтому журналисты поинтересовались, не собирается ли Ксения в школу моделей. Но актриса ответила категорично: ни в коем случае. И добавила, что Ксюша ходит в театральную студию и получает от этого массу удовольствия.

Наташа Королева и Сергей Глушко не скрывают от публики своего сына Архипа, однако на светскую жизнь у молодого человека совсем немного времени. Шестнадцатилетний Архип провел немало времени на учебе в Америке, а теперь периодически живет в Токио, потому что уже пять лет учит японский язык.

Тимур Родригез и Юлианна Караулова появились по отдельности, но время проводили вместе, поскольку им было о чем поговорить. В частности, парочку заинтересовали демонстрируемые фокусы, новости из жизни друг друга, а также витаминные напитки. Как выяснилось, и Юлианна, и Тимур не употребляют алкоголь, что позволяло им получать комплименты от коллег. Последние отметили, что артисты выглядят такими же молодыми, как и десять лет назад.