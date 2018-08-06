Избил за пустую бутылку кетчупа: муж девять лет издевался над женой из-за того, что его бесили дети

Ольга плачет, вспоминая о детях

Затравленный взгляд, поджатые губы, тихий голос. 30-летняя Ольга, девять лет прожившая с мужем-тираном, выглядит подавленной. Ещё бы — он лупил её за всё: за то, что не так порезала хлеб, за то, что не так поставила стакан. Ольга говорит: даже за то, что его раздражали дети. Кричал на них и отыгрывался на ней. Спустя девять лет, в ночь на 6 мая, женщина, не взяв ничего, убежала из дома в Ярославле в Углич к родной сестре. Корреспондент 76.ru разбиралась в подробностях этой дикой истории.

«Мне пришлось избить тебя»

Ольга познакомилась с мужем давно. Он приехал в Углич из Азербайджана. Показался ей весёлым, общительным. Он, кстати, старше жены на 17 лет. Думала: надёжный. Оказался — деспот.

— В тот вечер пятого мая у нас был в гостях друг мужа из Москвы. Я накрыла на стол. Мужу не понравилось, как. Не устроило, что стоит полупустая бутылка кетчупа. Должна была стоять полная. Он ударил меня этой бутылкой по голове (а она была стеклянная), потом схватил за волосы, утащил в другую комнату и избил… А потом сказал: «Видишь, до чего ты меня довела? Мне пришлось избить тебя на глазах у друга, — рассказывает Ольга.

И не только на глазах у друга. В тот момент дома были дети. Они тоже всё видели. Как и все остальные разы, когда папа избивал маму. У супругов трое детей: 4, 7 и 8 лет.

— Дети его раздражали. Он всегда говорил: „Не могу, как они меня бесят!“. Его раздражали всякие бытовые мелочи. Он орал на детей, а они ручки вверх поднимали: „Папа, папа, не кричи!“. А он на них: „Ну-ка руки опустили вниз, быстро!“, — рассказывает Ольга.

После того, как муж избил Ольгу, он пригрозил: „Ну, подожди. Завтра я с тобой расквитаюсь“. Ольга перепугалась за свою жизнь, поэтому и убежала. Она не могла взять детей: боялась разбудить мужа.

Просил прощения… и снова бил Ольга говорит, что дважды писала заявление в полицию. Первый раз — в 2012, когда муж избил её так, что у неё был раздроблен мизинец, и остались синяки по всему телу. Но почему же она терпела все эти годы? Зачем рожала от такого мужчины? На этот вопрос, кажется, и сама Ольга не знает ответа.

— Он ведь просил прощения… Говорил, что больше не будет… — тихо говорит Ольга.

Все свои зверства мужчина совершал трезвым. Когда был пьяный, наоборот, становился добрым. Плохого слова не говорил.

Затолкал в машину

Ну а что же дети? Дети сейчас с отцом. По словам Ольги: они боятся отца. Ведь он поднимал руку и на них тоже.

— Вчера я виделась с детьми. Хотела обнять старшего, прислонила к себе, а он за голову схватился и говорит: „Больно!“. Оказалось, отец ударил кулаком. Сын говорит: „Мамочка, пожалуйста, только не говори папе, что я рассказал“. Они сейчас запуганы, они всего боятся, — голос у Ольги становится ещё тише, а в глазах появляются слёзы.

Разборки дошли до того, что вчера мужчина похитил свою жену. Он предложил ей повидаться с детьми. Ольга согласилась и приехала на встречу. Смотрит, в машине сидят дети. Она открыла дверь, чтобы обнять их, но супруг тут же схватил её и затолкал в машину. Ольга попыталась выбраться, но не смогла. Он привёз её к себе домой. Там Ольга сидела до тех пор, пока на квартиру не нагрянула полиция, которую вызвала адвокат женщины.

Адвокат Юлия Метелова рассказывает: муж клиентки пытается манипулировать детьми, настраивает их против матери. В доказательство даёт послушать нам аудиозапись телефонного разговора мамы со страшим сыном. 8-ми летний ребёнок кричит в трубку: „Ты нас бросила! Не звони нам больше! Всё хорошо у нас не будет! Пошла ты…!“.

Адвокат Юлия Метелова

— Сейчас мы будем обращаться в органы опеки, чтобы детей у него забрали, и на время разбирательств, на мой взгляд, их нужно поместить в реабилитационный центр для детей, — говорит Юлия.

Мы хотели поговорить и с мужем Ольги. Зачем так измываться над семьей? И что происходило между супругами, по его мнению? Приехали к нему домой. Машина мужчины стояла у подъезда. Но в дом мужчина не пустил.

Дом в Заволжском районе, где живёт муж Ольги, и их трое детей

Ольга наконец-то решилась развестись с мужем. Сейчас она добивается того, чтобы забрать детей у супруга. Как нам стало известно, заявление в полицию на мужчину действительно поступало. Сейчас правоохранительные органы , в том числе сотрудники по делам несовершеннолетних, проводят проверку.

Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия

1. Муж начал проявлять агрессию? Соберите спецсумку: документы, вещи первой необходимости.

2. Если уже поднял руку, сразу же идите в полицию и снимите побои в медэкспертизе.

3. Обратитесь в „Центр социальной помощи семье и детям“ (адрес: ул. Маланова, 12, телефон: 8 (4852) 74-64-21). Здесь помогут бесплатно.