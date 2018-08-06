Анфису Чехову раскритиковали за нездоровое питание сына

Известная телеведущая никак не отреагировала на советы «диетологов» в Instagram.

Анфиса Чехова поделилась серией фото своего сына Соломона в соцсети. На снимках ребенок ест спагетти с наггетсами и запивает все соком. Немало подписчиков Анфисы Чеховой негативно отнеслись к такому рациону растущего организма. Они посчитали, что звездной маме следует пересмотреть питание своего сына.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

4 Авг 2018 в 5:34 PDT «Очень много не полезной еды», «И до какого возраста считается нормальным есть спагетти руками?», «Запивать пищу нежелательно!🙈», «Ну, что хорошего?», — возмутились некоторые подписчики звездной мамы.

Однако большая часть поклонников Анфисы Чеховой поддержала ее. «Блин) это ж курица! А как спагетти уплетает!))) все детки любят макароны!а я глядя на Солика пошла сама варить себе спагетти, т.к. он аппетитно их ест))))», «Наггетсы наше всё! Наш тоже от них без ума, а спагетти наворачивает в рот руками🙈. Как же всё-таки было хорошо в детстве, голову не приходилось ломать, как же правильно есть 🍝, особенно когда они с соусом😂, да и кроме вермишели и рожков другого и не видели 🤣», «Любимое блюдо дочки, спагетти и нагетсы, каждый день готова их есть😄👍», «Потрясающее фото 👏🏻 я вспомнила как в детстве уминала эти спагетти с сосисочками за обе щеки 🙈😅», — рассказали подписчики в Instagram о пристрастиях в еде своих детей.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

31 Июл 2018 в 10:44 PDT Напомним, с 2009 года Анфиса Чехова встречалась с актером Гурамом Баблишвили . Пара сыграла свадьбу лишь в середине июня 2015 года, а до этого, 31 мая 2012 года, на свет появился их сын Соломон. В прошлом году супруги сообщили о разводе. Тем не менее, Анфиса и Гурам расстались друзьями и легко договорились, как будут заботиться о сыне. Так, часть времени мальчик проводит с отцом в Грузии, а часть — с мамой в России. Более того, иногда Гурам и Анфиса встречаются и одновременно общаются с сыном.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

5 Сен 2017 в 4:38 PDT Кстати, недавно телеведущая заявила о планах стать мамой дочки в следующем году. Так, 15 июля мама Анфисы Чеховой и ее дядя отметили день рождения. И звезда в этот день опубликовала интригующий пост.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

15 Июл 2018 в 9:07 PDT Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем году😉,

— внезапно заявила Анфиса Чехова.

Может, Анфиса Чехова уже нашла человека, от которого могла бы снова родить ребенка. Однако пока никаких секретов личной жизни телеведущая не раскрывает.

Фото: Instagram @achekhova