Ученые: «маменькины сынки» психически здоровее сверстников

Дети, находящиеся в близких отношениях с родителем противоположного пола, реже страдают от психических заболеваний, непопулярности в школе и прочих проблем, выяснили специалисты из организации Marriage Foundation, занимающейся исследованиями в области семейных отношений. Результаты работы были опубликованы на сайте организации.

Исследователи использовали данные об 11 тыс. семей. Оказалось, что в подростковом возрасте мальчики, привязанные к матерям и девочки, привязанные к отцам, на 40-45% реже страдают от расстройств психики, плохих отношений со сверстниками и других частых подростковых проблем. Кроме того, мальчики были счастливее, если родители были женаты. Девочкам же было важно, чтобы родители были в хороших отношениях.

По мнению исследователей, близость с родителем противоположного пола благоприятно влияет на самооценку ребенка. А это, в свою очередь, положительно сказывается на общении с ровесниками и психическом здоровье.