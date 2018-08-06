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Ученые: «маменькины сынки» психически здоровее сверстников
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Ученые: «маменькины сынки» психически здоровее сверстников 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Дети, находящиеся в близких отношениях с родителем противоположного пола, реже страдают от психических заболеваний, непопулярности в школе и прочих проблем, выяснили специалисты из организации Marriage Foundation, занимающейся исследованиями в области семейных отношений. Результаты работы были опубликованы на сайте организации.
Исследователи использовали данные об 11 тыс. семей. Оказалось, что в подростковом возрасте мальчики, привязанные к матерям и девочки, привязанные к отцам, на 40-45% реже страдают от расстройств психики, плохих отношений со сверстниками и других частых подростковых проблем. Кроме того, мальчики были счастливее, если родители были женаты. Девочкам же было важно, чтобы родители были в хороших отношениях.
По мнению исследователей, близость с родителем противоположного пола благоприятно влияет на самооценку ребенка. А это, в свою очередь, положительно сказывается на общении с ровесниками и психическом здоровье.
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