В СЗАО провели «Папа-квест»

Специалисты клуба «Феникс» провели в Хорошево-Мневниках, что в СЗАО, квест для пап и детей.

— Ребята и их родители собрались на бульваре Генерала Карбышева, где им раздали карты с различными заданиями. Команды соревновались в дартсе, бегали на скорость в мешках, распутывали веревки, решали ребусы и головоломки, а кроме того, узнавали новое друг о друге. К сожалению, не у всех детей была возможность прийти с папами, поэтому специально для таких ребят мы сделали шляпы «папа-заменитель», таким образом, отец был в команде — пусть и только воображаемый, — рассказали в пресс-службе клуба «Феникс».

Финалом мероприятия стала церемония награждения. Все команды получили памятные сувениры и еще раз вспомнили, как важно проводить время с семьей. (ео)