В Сети удивляются, почему Анна Цуканова-Котт выбирала имя дочери больше месяца

Поклонники одобрили решение известных родителей.

Звездная мама Анна Цуканова-Котт в своем Instagram поделилась радостной новостью. Она раскрыла тайну имени своей дочки. Малышку назвали Лея. Правда, супруги долго думали над именем.

А сейчас я раскрою самую главную тайну!😇 Тайну имени моей новорожденной крошки!🤱🏻 Мы назвали нашу малышку древним и очень красивым именем ЛЕЯ!🌟 Оно мне очень нравится и именно это имя ей подходит!🙌🏻 Скажу честно, мы долго думали🙈 Больше месяца! Перебрали огромное количество имён (я теперь реально эксперт в этой сфере 😅)! И! Бинго! Нашли то самое!

— поделилась актриса.

Правда, некоторые поклонники Анны Цукановой-Котт недоумевают, почему звездные родители так долго не могли определиться с именем. «Неужели можно было месяц не регистрировать детку?», «Мы придумали имя для сына еще до его рождения. Не понимаю, а чего тянуть?», «Я знала, как назову детей сразу же, как их увидела в роддоме», «Больше месяца? Странно», —прокомментировала аудитория в Instagram.

Правда большая часть подписчиков звездной мамы не увидела в этом ничего необычного. «У нас младший сын две недели был просто мальчик)))))», «Я год без имени ходила😅», «Ребенок жил 2 недели без имени)) Но потом мы, наконец, придумали и назвали малышку чудесным именем Николь😍», «Мы на 5тый день определились. Уже врачи спрашивали, ну, придумали ребенку имя. Придумали, Эдвард», «Моя доча ходила без имени почти месяц😁но загадка имени была у меня под носом, а я только потом это поняла)», — поделились своими историями поклонники актрисы.

Кстати, сегодня Анна Цуканова-Котт рассказала об интерьере в комнате малышки Леи. Звездная мама поделилась, что тщательно выбирала цвета для детской.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

8 Авг 2018 в 1:45 PDT Комната моей малышки Леи выполнена в самых нежных тонах! 😇 я подбирала цвета самостоятельно! Хотела, чтобы вся мебель была белого цвета,

— поделилась Анна Цуканова-Котт.

Напомним, что у Анны и ее мужа Александра 20 июня родилась девочка. О беременности звезды стало известно в марте нынешнего года, счастливую новость сообщила поклонникам сама Анна: «У меня новость, у нас скоро будет прибавление в семье 🙈☺️🙈 мы очень счастливы!» — написала актриса в личном блоге, продемонстрировав нежный кадр с округлившимся животиком.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

21 Мар 2018 в 1:42 PDT И уже спустя полторы недели после рождения второго ребенка Анна Цуканова-Котт блистала на светском мероприятии. Актриса посетила благотворительный ужин, который прошел в Эрмитаже . Поклонники восхитились фигурой молодой мамы.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

1 Июл 2018 в 11:59 PDT Напомним, актриса Анна Цуканова-Котт замужем за российским кинорежиссером, сценаристом Александром Коттом (братом-близнецом кинорежиссера Владимира Котта ). Помимо новорожденной дочки, пара растит сына Михаила (2008 года рождения).

Всех с днём семьи!❤️Семья — это самое прекрасное, что есть! Это тепло и приятные проблемы, семья — это нежность и забота! Семья — это поддержка 24/7🕑 Берегите друг друга и не ссорьтесь по мелочам!🙌🏻 foto @natots 📷#аннацукановакотт #актриса #александркотт #мишакотт #семья #котт #семьякотт #котики #семейнаяфотография

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

8 Июл 2018 в 9:15 PDT Фото: Instagram @anna_tsukanova_kott