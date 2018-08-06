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Виторган, Галкин, Запашный и другие «молодые» родители — о звездном бэби-буме
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Виторган, Галкин, Запашный и другие «молодые» родители — о звездном бэби-буме 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
В 2018 году во многих семьях известных артистов и спортсменов — пополнение. Родителями стали Дмитрий Маликов, Анна Курникова, Галина Юдашкина, Светлана Лобода, Ирина Шейк, Агния Дитковските, Юлия Савичева, солистка группы «Блестящие» Надя Ручка, Эммануил Виторган, Борис Галкин, диджей Грув и многие другие.
Примечательно, что все они решили стать родителями, невзирая на возраст. Сенсацией стала новость о том, что в очередной раз стал папой 78-летний народный артист России Эммануил Виторган.
Народный артист России Владимир Стеклов и заслуженный артист России Борис Галкин стали отцами в 70, певец Антон Беляев — в 37 лет, диджей Грув (Евгений Рудин) — в 45.
Чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Батова стала мамой в 41 год, а бывшая солистка группы «Блестящие» Надя Ручка впервые родила в 36.
В 2018-м появились дети у Светланы Лободы, теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, а у Эдгара Запашного родился долгожданный сын, и список этот можно продолжить.
Где искала отца для своего ребенка Наталья Батова, как совместить насыщенную профессиональную жизнь с заботой о новорожденных, как растут и какие наклонности проявляют малыши в этих звездных семействах, какие чувства испытали немолодые по паспорту, но молодые душой родители, когда узнали, что скоро в их жизни появятся дети, и почему рожать никогда не поздно?
В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" — обсуждение звездного бэби-бума 2018 года.
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