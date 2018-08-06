Виторган, Галкин, Запашный и другие «молодые» родители — о звездном бэби-буме

Примечательно, что все они решили стать родителями, невзирая на возраст. Сенсацией стала новость о том, что в очередной раз стал папой 78-летний народный артист России Эммануил Виторган.

Чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Батова стала мамой в 41 год, а бывшая солистка группы «Блестящие» Надя Ручка впервые родила в 36.

В 2018-м появились дети у Светланы Лободы, теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса , а у Эдгара Запашного родился долгожданный сын, и список этот можно продолжить.

Где искала отца для своего ребенка Наталья Батова, как совместить насыщенную профессиональную жизнь с заботой о новорожденных, как растут и какие наклонности проявляют малыши в этих звездных семействах, какие чувства испытали немолодые по паспорту, но молодые душой родители, когда узнали, что скоро в их жизни появятся дети, и почему рожать никогда не поздно?