Приемный сын Евдокии Германовой сделал предложение своей возлюбленной

17 лет назад заслуженная артистка России Евдокия Германова усыновила годовалого мальчика Колю и подарила ему счастливое детство. Однако через некоторое время она отказалась от ребенка, объяснив это тем, что у мальчика серьезные проблемы со здоровьем и он ей угрожает. Николаю Ерохину поставили диагноз «шизофрения» и отправили в детский дом, где он и вырос. За последний год молодой человек не раз становился героем телепередач, где рассказывал о жестоком обращении со стороны Германовой. Не так давно редакторы ток-шоу «На самом деле» нашли его настоящих маму и папу.

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Брошенный сын Евдокии Германовой обрел семью: Николай Ерохин встретился с роднымиНиколай Ерохин стал знаменит благодаря своей трагической истории. В роддоме его оставила родная мать, а несколько лет спустя приемная родительница — актриса Евдокия Германова — вернула его в интернат. Молодой человек вновь стал героем программы Дмитрия Шепелева «На самом деле», где встретился со своей настоящей матерью, родной сестрой и бабушкой. Сегодня Николай побывал в студии ток-шоу «Прямой эфир». На этот раз он рассказал о том, как теперь живет. Оказалось, что молодой человек ютится в небольшой квартире со своей возлюбленной Викторией. Девушка подарила ему дочь. «Когда получил малютку на руки, заплакал от радости. Подарим ей ту жизнь, которой у нас не было», — признался он. Места в их квартире не так много, поэтому влюбленные оборудовали для ребенка детскую комнату в кладовой. Виктория отметила, что мечтала назвать девочку Эммой, но Николай настоял на имени Диана. Ерохин души не чает в наследнице и даже боится доверять ее кому-то на время. После встречи с биологически родителями в его жизни ничего не изменилось.

Николай Ерохин с возлюбленной и дочерью живет в небольшой квартире / фото: кадр из передачи

Николай хочет построить по-настоящему счастливую семью, поэтому недавно сделал предложение руки и сердца своей избраннице. 19-летний молодой человек подарил ей кольцо, и она с радостью согласилась. Однако пока у влюбленных нет денег на свадьбу, поэтому они решили просто расписаться в загсе и отметить это событие в ресторане. Сейчас Ерохин нигде не работает, но учится на повара-технолога. Бывший гражданский муж Германовой Сергей помогает Николаю и присылает ему деньги. Отметим, что Ерохин познакомился со своей невестой в детском доме. Виктория тоже грезила о семье, так как ее родителей не стало, когда ей было только три года. Теперь она счастлива в отношениях с Николаем. Совсем скоро они станут мужем и женой.

Николай очень любит свою дочь и делает все для ее комфорта / фото: кадр из передачи