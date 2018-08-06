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Дочь Аркадия Укупника отметила 7-летие в кругу звезд
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Дочь Аркадия Укупника отметила 7-летие в кругу звезд 

Eva.ru 30 минут назад
Фото: Eva.ru
В сеть попали красочные фотографии, сделанные во время празднования семилетия младшей дочери Аркадия Укупника — Софии. Девочка не просто внешне сильно похожа на своего знаменитого отца, но также унаследовала и его талант. Поздравить юное дарование с днем рождения собралось немало звездных гостей.
На днях Софии — младшей дочери музыканта Аркадия Укупника исполнилось семь лет. В честь такой знаменательной, по словам родителей девочки, даты был устроен пышный праздник в элитном ресторане Латвии. Многие звезды эстрады и близкие друзья четы Укупников не смогли пропустить день рождения младшей наследницы артиста, которую по праву считают его любимицей. Девочку буквально завалили подарками. Но самым запоминающимся для многих стало участие в детском празднике Брендона Стоуна, согласившегося не только прилететь в Латвию ради ребенка, но и спеть с ней дуэтом.
Впрочем, в сети главным образом обсудили внешнее сходство звездного отца и его очаровательной дочери. «Папина девочка растет» «Очень похожи. Не знаю, хорошо ли это» «Ну хоть кто-то из его детей запел! Девочка просто копия Укупника» «Главное, что они оба обаятельные…» «Надо же как похожи»
Напомним, что у человека, грозившегося съесть свой паспорт прямо у ЗАГСа, за плечами три брака, в каждом из которых 65-летний Аркадий Семенович оставил по наследнику. Так, у композитора имеется почти 40-летний сын Григорий, 30-летняя дочь Юнна и, конечно, 7-летняя София. Известно, что младшего ребенка Укупник воспитывает во многом самостоятельно. К слову, манера ежегодно устраивать для ребенка пышное торжество, похоже, превратилась для семьи артиста в настоящую традицию. В прошлом году, София отмечала свое 6-летие не менее торжественно.
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