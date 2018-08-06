Более чем в половине регионов России затруднен доступ к информации о мерах господдержки для приемных родителей

В ходе проводимого проектом «Крепкая семья» мониторинга информационной доступности мер государственной поддержки приемных родителей, опубликованных на официальных сайтах региональных органов власти, выяснилось, что в 10 регионах отсутствует информация о данных мерах, а в 47 субъектах России информация неполная.

Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи Ольга Окунева.

«В ходе проведения в 1 полугодии свыше 36 тысяч встреч с семьями во всех субъектах России выяснилось, что граждане испытывают трудности с получением актуальной и полной информации о мерах демографической поддержки», — рассказала Окунева.

Среди информации, так и не дошедшей до российских родителей оказались: поддержка по обеспечению жильем, пособия и выплаты на детей, компенсационные выплаты в сфере ЖКХ, компенсационные выплаты, льготы на лечение, отдых и оздоровление, налоговые льготы родителям на детей, поощрения родителей за воспитание детей, иные выплаты, льготы, услуги и скидки.

Как сообщает заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, лишь 28 субъектов Российской Федерации разместили на сайтах исполнительной власти в сети Интернет полную и понятную информацию о мерах господдержки приемных и замещающих родителей, подкрепленную отсылками к соответствующим статьям нормативно-правовых актов. Образцовыми регионами стали Иркутская область и Севастополь.

Парламентарий добавила, что полностью информация отсутствовала на сайтах 10 регионов. В 47 субъектах информация неполная и не отражает все меры государственной поддержки.

Координатор партпроекта «Крепкая семья» отметила, что у приемных и замещающих семей не должно быть препятствий к поиску информации о перечне и способе получения мер государственной поддержки граждан.

«Информация об актуальных мерах поддержки граждан должна находиться в полном объеме на официальных сайтах региональной власти во всех субъектах РФ», — подвела итог Ольга Окунева

Также, напомним, что осенью проект «Крепкая семья» организует тематические встречи по повышению правовой грамотности приемных и замещающих родителей в рамках реализации направления «Школа грамотного родителя».