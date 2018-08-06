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Мужчина рассказал как кормить ребенка грудью
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Мужчина рассказал как кормить ребенка грудью 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Джуниор"
Иногда жизнь разнообразнее любого сериала. Британец рассказал об опыте кормления грудью.
У его жены Эйприл возник риск эклампсии, роды были тяжелые, с осложнениями. Мужчина чувствовал себя беспомощным и ужасно боялся потерять и жену, и дочь. После родов жену отправили в ОИТ (отделение интенсивной терапии). Супруги оказались убежденными сторонниками грудного вскармливания, потому что считали, что первый контакт кожи матери и ребенка очень важен. Однако из-за состояния женщины об этом не могло быть и речи.
Тогда мужчина принял волевое решение — покормить Розалию самому. Наверно, это был самый дикий способ в мире, но британец был настроен решительно. На грудь наложили искусственный сосок с шприцем, из которого сосала девочка. Сначала мужчине было слегка неудобно, но он признался, что был счастлив оттого, что помогает своей дочери и жене в такой трудный момент.
Спустя несколько часов Эйприл пришла в себя и узнала о поступке мужа. Она невероятно им гордится и счастлива, что муж не растерялся и сделал все необходимое для блага их девочки. Хотя ей немного грустно, что она не смогла быть с дочерью с момента рождения. Сейчас Эйприл в полном порядке и кормит дочь самостоятельно. Британец назвал свой опыт потрясающим, и уверен, что повторит его, если это понадобится.
Женский форум
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