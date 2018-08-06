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Илья Ковальчук, Анна Хилькевич и другие звезды поддержали всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»
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Илья Ковальчук, Анна Хилькевич и другие звезды поддержали всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В Сети школьники рассказывают о своих добрых делах.
Звезды спорта, кино и телевидения решили своим примеров мотивировать детей и подростков на хорошие поступки. С 1 июня по 1 сентября 2018 года проходит всероссийский конкурс добрых дел. Своеобразная квест-игра направлена на то, чтобы школьники совершали конкретные полезные дела. Сделав добрые дела, участники выкладывают фото или видео на личной страничке ВКонтакте с хештегами конкурса. Каждую неделю выбирают троих победителей. А 9 сентября будут разыгрываться главные суперпризы.
На 10 неделе конкурса задания придумывала актриса Анна Хилькевич. Она записала видеообращение к школьникам и разместила его в соцсетях.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
6 Авг 2018 в 2:26 PDT  Нужно рассказать о своих добрый подвигах на своей странице Вконтакте и, помимо плюсов в карму, вы сможете выиграть призы🌠🏅🎫☀️! А теперь внимание…! задание этой недели — (оно ну оооочень простое и доброе)— порадовать своего друга! Удачи, я за вас болею! Давайте делать добро вместе❤️😝😊
— призвала своих подписчиков актриса.
«Если вы все же решились и этим летом совершаете добрые дела (шучу))) я уверена, что вы их совершаете постоянно😝), то об этом должны знать все😎😂🙌🏼», — подчеркнула Анна Хилькевич.
«Прекрасная идея 😀 Мне очень нравится дарить подарки без повода», «Спасибо за дружбу, мои новые друзья!», «Еще один повод для того, чтобы пообщаться с дальними друзьями», «Ух, ты. Классная тема», «Приятный повод просто порадовать друга и напомнить, что он тебе дорог 😀 😄», — обрадовались новому заданию дети и подростки.
Кстати, как сообщают организаторы, победители этой недели смогут выиграть гироскутер, умные часы или поездку в один из Всероссийских детских центров. Дети очень стараются. А ценные призы — это немаловажные мотиваторы.
Кстати, в июле школьников, которые совершают добрые дела, поддержали знаменитый хоккеист Илья Ковальчук и футболист Денис Черышев. Они рассказали детям, что важно быть, прежде всего, хорошим человеком, помогать другим людям. Спортсмены призвали подростков становиться чемпионами по добрым делам.
Фото: shutterstock.com
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