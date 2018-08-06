Сара Джессика Паркер поделилась редким фото с дочерьми

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Бейонсе и Холли Берри — не единственные знаменитые мамы, которые не любят показывать фотографии своих детей. Сара Джессика Паркер также очень редко делится с поклонниками снимками из семейного альбома и сама старается фотографировать 15-летнего сына Джеймса и близняшек Мэрион и Табиту, которые появились на свет благодаря суррогатной матери в 2009 году, только со спины.

И все же во время каникул по Италии многодетная мама не удержалась — выложила в Instagram снимок, на котором мы можем увидеть девочек впервые за долгое время. Жаль, что снова лишь со спины, когда сама Сара Джессика смотрит в камеру и широко улыбается. «Улыбка говорит обо всем, — подписала она. — Спасибо Сицилии за воплощение наших самых больших ожиданий и самых смелых надежд». «Фото выглядит словно сцена из сериала „Секс в большом городе“, — шутят подписчики. — Как если бы у Кэрри Брэдшоу были дети».

«Не буду притворяться, что решение воспользоваться услугами суррогатной матери было сложным для нашей семьи, — рассказывает Сара Джессика в интервью. — Было сложно сделать этот выбор, когда я сама еще могла выносить ребенка. Но мы выбрали этот вариант, потому что нам он подходил больше всего, и не о чем не жалеем».

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