Про Марину — не забыли!

Приятно, если после конкурсов, которых у нас развелось множество, успех их участников не «утекает» в песок и о тех звездах и звездочках, что зажглись, не забывают. Особая история произошла с Мариной Гаевой — очаровательной участницей конкурса «Ты супер!» на НТВ

Приятно, если после конкурсов, которых у нас развелось множество, успех их участников не «утекает» в песок и о тех звездах и звездочках, что зажглись, не забывают. Особая история произошла с Мариной Гаевой — очаровательной участницей конкурса «Ты супер!» на НТВ.

Марина живет в Воркуте с бабушкой, у девочки ДЦП. С юных лет она занимается музыкой, ходит в музыкальную школу. Благодаря таланту, она стала участницей первого сезона международного музыкального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей «Ты супер!», который стартовал на НТВ в начале 2017 года. Марина успешно прошла отборочный тур, но выбыла после двух этапов конкурса.

Однако ни она, ни ее проблемы забыты не были. Девочка стала подопечной благотворительного фонда «Ты супер!». Так Марине оплатили курс реабилитации в столице.

— До «Ты супер!» я считала, что очень тяжело жить с таким диагнозом как у меня, а на конкурсе были дети, которые к своим 10 годам, например, очень много пережили. И я перестала жалеть себя, стала лучше относиться к себе и людям, — рассказывает Марина. — До первой реабилитации я ходила в школу только благодаря бабушке, вместе с ней за руку, потому что меня шатало, я боялась, а после — начала ходить на уроки сама, пешком, езжу и на транспорте. Ощущение, что тебе комфортно идти — это самое главное!

Лечащий врач девочки, невролог Маргарита Кондратьева высоко оценивает итоги лечения:

— После реабилитации у Марины очень хорошие результаты, она стала лучше ходить и лучше держать равновесие. Сам конкурс «Ты супер!» стал эмоциональной поддержкой, что тоже важно для каждого ребенка.

Кто знает, может быть в одном из следующих конкурсов имя Марины зазвенит еще громче? А пока просто радуемся вместе с ней ее успехам — куда более важным, чем все призы на свете!