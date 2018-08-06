Ксения Бородина резко высказалась об отношении своих коллег к благотворительности

Ксения Бородина приняла участие в благотворительном мероприятии для детей, победивших рак. Пообщавшись с организаторами, Ксения выяснила, что далеко не все ее коллеги с такой заботой относятся к детям и решила излить свои чувства в сети. Хотя Бородина не назвала имен, поклонники все равно были неприятно удивлены ее рассказом.

Как известно, медийные личности часть своего дохода тратят на благотворительность, ведь все знают, что многие актеры, музыканты и просто телеведущие зарабатывают миллионы. Вне зависимости от того, заслуженными ли считают поклонники те огромные гонорары, которые артисты получают за свою работу, в обществе давно сложилась традиция, что большими деньгами нужно делиться. А поскольку Ксения Бородина воспитывает двух маленьких дочерей, неудивительно, что больше всего ее волнуют судьбы именно детей. На днях Ксения побывала на «Играх Победителей» — спортивном соревновании для детей, победивших онкологические заболевания, где совершенно бесплатно выступила. Пообщавшись с организаторами мероприятия, Ксения узнала много неприятного о своих коллегах. Как ей рассказали, многие из болеющих раком детей мечтают встретиться со своими кумирами. Зачастую это является одним из немногих желаний ребенка во время тяжелой болезни. Однако когда благотворители пытаются связаться со знаменитостями, то зачастую получают отказ, а то и вовсе обещание приехать, которое потом не выполняется.

Бородина не стала называть имен неблагородных коллег, хотя ей очень хотелось, но свое возмущение решила излить на страницах микроблога в Инстаграме: «Я когда такое слышу, у меня волосы на голове шевелятся, как так можно?! Неужели нет ничего святого… я понимаю, что благотворительность это дело добровольное, но неужели так сложно уделить час своего времени и приехать к ребёнку?! Час! Никто больше и не просит! Только в Инстаграме красиво рассказывается про вашу крутую жизнь, ваши тексты песен и так далее, но как не стыдно, когда ребёнок так ждал и не дождался».

Ксения также добавила, что по большей части ее слова касаются некоторых рэп-исполнителей, которые сейчас так популярны у детей. Конечно, подписчики телеведущей принялись гадать, кого она могла иметь в виду, но по большей части были просто удивлены не меньше ее самой, недоумевая, как можно не найти времени на умирающего от рака ребенка: «Какой ужас…» «Даже Роналдо при его звездности и занятости находит время для благотворительности. А эти? » «Бог им судья, а от людей презрение» «Такое фото хорошее, а за ним дети, которые не становятся взрослыми, испытывая мучительные боли и оказывается ещё и равнодушие. Волосы от этого действительно шевелятся» «Совсем зажрались и зазвездились, ничего человечного не осталось. Бедные детки» Сама Ксения зачастую неблагосклонна не только к своим коллегам, но и подписчикам. Звезда не выносит критики и часто отвечает тем, кто ее задел, нелестными высказываниями. Недавно она окрестила критиканов неудачниками и «страхолюдинами» с массой комплексов из-за обсуждения ее ног.