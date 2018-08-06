С мужчиной, многие годы истязавшим жену, разберутся ярославские следователи

Ольга хочет вернуть детей

Историей о том, что муж девять лет избивал супругу, заинтересовались ярославские следователи. Если по каким-то причинам женщина прощала мужа-тирана, то у детей, которым, по словам Ольги, тоже доставалось, выбора не было.

Ольга рассказала, что трое детей 4, 7 и 8 лет всегда раздражали мужа.

— Он всегда говорил: «Не могу, как они меня бесят!». Его раздражали всякие бытовые мелочи, — рассказала Ольга.

Женщина говорит, что была вынуждена сбежать и оставить детей с отцом, но сейчас хочет забрать, утверждает, что папу они боятся.

Поднимал ли мужчина руку на детей, проверят следователи.

Тем временем адвокат Ольги собирается обратиться в органы опеки, чтобы детей у отца забрать и поместить их в реабилитационный центр.