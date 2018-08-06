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С мужчиной, многие годы истязавшим жену, разберутся ярославские следователи
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С мужчиной, многие годы истязавшим жену, разберутся ярославские следователи 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ольга хочет вернуть детей
Историей о том, что муж девять лет избивал супругу, заинтересовались ярославские следователи. Если по каким-то причинам женщина прощала мужа-тирана, то у детей, которым, по словам Ольги, тоже доставалось, выбора не было.
Ольга рассказала, что трое детей 4, 7 и 8 лет всегда раздражали мужа.
— Он всегда говорил: «Не могу, как они меня бесят!». Его раздражали всякие бытовые мелочи, — рассказала Ольга.
Женщина говорит, что была вынуждена сбежать и оставить детей с отцом, но сейчас хочет забрать, утверждает, что папу они боятся.
Поднимал ли мужчина руку на детей, проверят следователи.
Тем временем адвокат Ольги собирается обратиться в органы опеки, чтобы детей у отца забрать и поместить их в реабилитационный центр.
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Женский форум
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