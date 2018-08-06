Любит не любит: 10 цитат Брэда Питта об отношениях

В сентябре 2016 официально закончилась эпоха «Бранджелины»: Брэд Питт Анджелина Джоли развелись. Пока хейтеры гадали, с кем останутся дети и как к этому отнесется Дженнифер Энистон , у которой Энджи увела мужа, актер тяжело переживал развод. 10 громких цитат Брэда об отношениях — в материале BeautyHack.

«Семья — рискованное предприятие, потому что, чем сильнее любовь, тем больнее будет потеря в случае неудачи».

«Поскольку я стал старше, я осознаю, как мимолетно время. Я не хочу растрачивать его впустую. Я хочу провести время с теми, кого я люблю, и заниматься тем, что действительно что-то значит».

«Она — идеал большей половины мужчин и женщин на земле, а мне позволено засыпать рядом с ней и обнимать ее плечи».

«Оказалось, законный брак — вещь серьезная. Я чувствую себя действительно женатым мужчиной, и это ощущение мне очень нравится!»

«Не поверите — она расцвела. Она стала еще лучше, чем раньше. Набрала вес, перестала нервничать и полюбила меня еще сильнее, чем раньше. Я даже не знал, что она умеет ТАК любить. И я понял одно: женщина — это отражение мужчины. Если любить ее до безумства, она станет им».

«Я стал усыпать ее цветами, поцелуями и комплиментами. Я делал ей сюрпризы, радовал каждую минуту. Дарил подарки и жил ради нее. Говорил на людях только о ней. Все темы сводил в ее сторону. Восхвалял ее своим и нашим общим друзьям».

«Я ненавижу ощущение, когда рядом нет мой семьи. Окей, может быть, это и хорошо — провести одну ночь в гостиничном номере в одиночестве, читая газету. Но уже на следующий день я сильно скучаю по всей этой какофонии».

«Жизнь с Энджи многому меня научила. Встреча с ней — это награда. Пусть это шаблонная фраза, но это действительно награда. И во многом это заслуга детей».

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«Дети — лучшее, что со мной случалось в жизни. Ты можешь написать книгу, снять фильм, создавать картины, но иметь детей — самое прекрасное занятие в жизни».

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«Развод меня раздавил, я был ошеломлен. Но я должен был справиться ради них, ради детей. Я должен был показать им, что справлюсь. Не могу сказать, что я в этом преуспел».