София Ротару: Я люблю лаванду и другие горные цветы

7 августа советская и российская певица, народная артистка СССР, любимая многими поколениями слушателей, София Ротару отмечает день рождения. «ВМ» удалось пообщаться с именинницей накануне этого замечательного события.

— София Михайловна, известно, что вы дорожите семейным очагом, отношениями со своими родными. Как часто собираетесь вместе, как говорится, за одним столом?

— Очень часто. Все праздники отмечаю со своим сыном, его женой, внуками, братьями и сестрами.

— Вспоминаете ли вы свое детство?

— Когда внуки были маленькие, они часто просили меня рассказать истории из моего детства. Кстати, когда я была ребенком, тоже любила слушать воспоминания своего папы. Он много рассказывал мне о Великой Отечественной войне, по фронтам которой прошел от начала до конца и на которой был ранен. Мы собирались всей семьей в кружочек, садились рядом с папой и с трепетом внимали каждому его слову. Я выросла с памятью об этой войне.

— София Михайловна, вы не раз говорили, что у вас было нелегкое детство. Трудности закалили ваш характер?

— С детских лет я много трудилась — этому меня научили родители, которые сами работали в колхозе с утра до ночи и вдобавок растили шестерых детей. И сегодня даже одного ребенка поднять на ноги непросто, а что говорить о шестерых? В детстве у меня, а также у моих сестер и братьев были домашние обязанности, которые между нами распределялись в зависимости от нашего возраста. Например, когда я немножко повзрослела, стала доить коров. Наша старшая сестра была для нас как вторая мама. И хотя в возрасте четырех лет она потеряла зрение после того, как переболела тифом, очень заботилась обо всех нас и успевала заниматься домашними делами. Сестра распределяла между нами обязанности, следила за тем, чтобы мы вовремя делали уроки. Мы росли тяжело, но очень дружно.

— Вы по-прежнему активно гастролируете, тогда как многие ваши коллеги ушли на отдых. Как вам удалось сохранить такую легкость, мобильность?

— В душе я кочевница и люблю ездить по миру, выступать на сцене. По-прежнему вожу с собой из города в город большой гардероб, состоящий из множества концертных костюмов. Со мной ездят и все мои стилисты, гримеры.

— Какие цветы любите получать на день рождения?

— В Крыму растет очень много лаванды. И я действительно очень люблю самые разные полевые, луговые и горные цветы, потому что это запах из моего детства.

— Вы очень много времени проводите в Ялте. Нашли свой рай на земле?

— Просто климат Ялты благоприятен для моего организма.

РЕДАКЦИЯ «ВМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ СОФИЮ РОТАРУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛАЕТ ЕЙ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, БЛАГОДАРНЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!