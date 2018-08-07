Видео об отцах, которые безжалостно подшучивают над своими детьми

Нет ничего веселее, чем приколы любимых пап. Смотрите видео!

Дети обожают своих пап — с ними можно делать то, что обычно запрещает делать мама, с ними можно весь день дурачиться и играть, а еще папы лучше всех умеют баловать.

Правда, за такое к себе отношение детям иногда приходится платить, ведь папы еще и самые лучшие в мире приколисты и подшучивать они больше всего любят над своими детьми.

В этом ролике собраны самые смешные розыгрыши отцов.

Вас когда-нибудь окунали лицом в торт или, может быть, обливали водой с ног до головы или вы весь день проходили с измазанным лицом и даже не знали об этом?

Эти и другие самые лучшие приколы пап вы найдете в этом смешном видео. Включайте скорее ролик!