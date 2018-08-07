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Видео об отцах, которые безжалостно подшучивают над своими детьми
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Видео об отцах, которые безжалостно подшучивают над своими детьми 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Нет ничего веселее, чем приколы любимых пап. Смотрите видео!
Дети обожают своих пап — с ними можно делать то, что обычно запрещает делать мама, с ними можно весь день дурачиться и играть, а еще папы лучше всех умеют баловать.
Правда, за такое к себе отношение детям иногда приходится платить, ведь папы еще и самые лучшие в мире приколисты и подшучивать они больше всего любят над своими детьми.
В этом ролике собраны самые смешные розыгрыши отцов.
Вас когда-нибудь окунали лицом в торт или, может быть, обливали водой с ног до головы или вы весь день проходили с измазанным лицом и даже не знали об этом?
Эти и другие самые лучшие приколы пап вы найдете в этом смешном видео. Включайте скорее ролик!
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