5 причин, почему мамам можно (и даже нужно) ошибаться

По мнению общества, современные мамы должны быть идеальными. В нашей статье мы опровергнем эту точку зрения!

Телевидение, блоги и соцсети обрушивают на бедных мам лавину информации о правилах воспитания детей, нормах их развития, поразительных примерах вундеркиндов и повышенных требованиях к родителям.

Однако стремление к идеальному материнству приносит больше вреда, нежели пользы. О том, почему мамам можно и нужно ошибаться, рассказывает психолог Алена Яшанина.

Алена Яшанина

Многие женщины имеют травмирующие установки, полученные в собственном детстве. Например, современная мама знает, что ей необходимо сдержаться, когда любимое чадо разрисовало заграничный паспорт маркером накануне семейного отпуска. Но у этой мамы не было такого опыта, когда она сама была ребенком, — за подобное творчество ее наказали бы и оставили на месяц без сладкого!

Вот и получается, что у нее нет примера, на который она могла бы опереться. Зато есть отрицательный опыт, когда ее родители не могли справиться со своими эмоциями, и поэтому она не знает, как ей держать себя в руках в подобной ситуации.

В этом случае знание о том, как надо «правильно» реагировать на детские шалости, может умножать печали родителей. Знание есть, а возможности его применить — нет. Конечно, вышесказанное не означает, что собственное детство — это приговор для осознанного родительства. Просто важно понимать, что этому необходимо учиться, разрешая себе ошибаться, не требуя от себя мгновенного совершенства и тем не менее продолжая двигаться по этому пути.

Есть несколько причин, по которым мамам можно и даже нужно ошибаться, воспитывая ребенка. Почему? Потому что мамины ошибки учат ребенка…

…не быть перфекционистом

Ребенок видит, что мама — живой обычный человек, она может ошибаться, и никакой катастрофы не случится. Значит, и ему тоже можно иногда ошибаться. Это пригодится, например, в школе: ребенку будет проще учиться, понимая, что двойка не конец света, а нормальная и неотъемлемая часть процесса обучения. И ее можно и нужно исправлять.

…работать над своими собственными ошибками

Ребенок на мамином примере учится, как поступать с промахами. Это весьма полезные навыки взросления: уметь признать ошибку, исправить, если это возможно, и извиниться, когда необходимо.

Если исправить нельзя, значит, можно отправить этот промах в копилку своего опыта и иметь его в виду при возникновении похожих ситуаций.

Пример такой «работы над ошибками» для мамы: накричала на ребенка без повода, сорвалась, возможно, от усталости и кучи своих проблем. Дала волю эмоциям, остыла, подошла и поговорила с ребенком, объяснила, почему так произошло и что она представляет, как неприятно сейчас ему, как переживает она сама из-за случившегося.

…быть самостоятельным

Мама не должна быть идеальной, если она хочет, чтобы ее ребенок все-таки повзрослел и стал самостоятельным.

Независимость и взросление не возникают внезапно и из ниоткуда, это процесс, который называется сепарацией.

Для взросления ребенку просто необходимы ситуации, когда мама не будет на блюдечке с голубой каемочкой преподносить все его «хотелки». Ребенку важно иногда переживать грусть, огорчение и даже злость в связи с этим, ведь именно в такие моменты рождается детское «Вот я вырасту большой, и сам все буду решать!».

…справляться с переживаниями

Самодостаточность ребенка и его опора на себя развиваются именно при встрече с родительскими «ошибками».

Ситуации маминых «педагогических промахов» — это прекрасная возможность для ребенка научиться справляться со своими переживаниями самому, ведь мама в эти моменты как раз и не может утешить и быстро помочь. И вот тогда у него есть возможность прожить огорчение и разочарование самостоятельно, не бросаясь сразу за помощью и утешением к другим, даже очень близким людям. Этот опыт поможет ребенку в будущем не попадать в ситуации эмоциональной зависимости от других.

…позитивно смотреть на жизнь

Возможность ошибаться экономит мамины душевные силы и энергию. Когда мама наконец понимает, что быть совершенной невозможно и даже, как выясняется, и не нужно, это может существенно облегчить ей жизнь. А у счастливой мамы — счастливые дети!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!