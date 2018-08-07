Экс-игрок «Анжи» бросил двух родивших от него в один день россиянок

Бывшего полузащитника «Анжи» и «Мордовии» Лоренцо Эбесилио обвиняют в уклонении от уплаты алиментов, сообщает "Советский спорт"

На шоу «Пусть говорят» выступили две девушки, которые утверждают, что родили от голландца детей в один день — 17 января 2017 года. Анна и Дарья подчеркнули, что встречались с хавбеком в одно и то же время.

"Наши дети появились в один день. Я родила мальчика, а Анна — девочку. Мы с Лоренцо довольно долго встречались, я ездила к нему в Голландию, общалась с его матерью. Он познакомился с моими родителями", — сказала Дарья.

Обе девушки намерены добиться от футболиста финансовой поддержки. Как отметила Анна в своем инстаграме, в котором выкладывает фотографии предположительной дочери футболиста, приход на программу — это единственный способ заставить «папу» платить алименты.

"Я пришла, потому что это единственный способ призвать «папу» к ответственности перед своим ребенком", — написала она.

Официальный представитель игрока заявил, что Эбесилио готов платить €1500 своим детям, если генетическая экспертиза подтвердит его отцовство. Девушки рассчитывают на более крупную компенсацию.

26-летний Эбесилио выступал в России с 2014 по 2016 год. Сейчас полузащитник защищает цвета «Црвены Звезды».