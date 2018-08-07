Ещё
Экс-игрок «Анжи» бросил двух родивших от него в один день россиянок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-игрок «Анжи» бросил двух родивших от него в один день россиянок 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывшего полузащитника «Анжи» и «Мордовии» Лоренцо Эбесилио обвиняют в уклонении от уплаты алиментов, сообщает "Советский спорт".
На шоу «Пусть говорят» выступили две девушки, которые утверждают, что родили от голландца детей в один день — 17 января 2017 года. Анна и Дарья подчеркнули, что встречались с хавбеком в одно и то же время.
"Наши дети появились в один день. Я родила мальчика, а Анна — девочку. Мы с Лоренцо довольно долго встречались, я ездила к нему в Голландию, общалась с его матерью. Он познакомился с моими родителями", — сказала Дарья.
Обе девушки намерены добиться от футболиста финансовой поддержки. Как отметила Анна в своем инстаграме, в котором выкладывает фотографии предположительной дочери футболиста, приход на программу — это единственный способ заставить «папу» платить алименты.
"Я пришла, потому что это единственный способ призвать «папу» к ответственности перед своим ребенком", — написала она.
Официальный представитель игрока заявил, что Эбесилио готов платить €1500 своим детям, если генетическая экспертиза подтвердит его отцовство. Девушки рассчитывают на более крупную компенсацию.
26-летний Эбесилио выступал в России с 2014 по 2016 год. Сейчас полузащитник защищает цвета «Црвены Звезды».
Ранее стало известно имя дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.
Газета.Ru: последние новости
Форвард "Крыльев Советов" рассказал об эмоциях после поражения Ученые: "маменькины сынки" психически здоровее сверстников Глава Минкомсвязи призвал заменить свидетельство о рождении электронной записью
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни15
Почему сводит ногу по ночам75
Что стало с солистками «ВИА Гры»1
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка43
Наболело: «Сестра мужа села нам на шею»13
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
04:13
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение