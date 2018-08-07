Тазовое предлежание плода

«Сидящий» малыш

Расположение и поза ребенка в плодном пузыре определяется по той части тела, которая находится ближе к входу в матку. До 34 недели беременности это не имеет большого значения, но в финальные месяцы срока вопрос предлежания становится довольно актуальным: от того, сидит ли малыш на попе или «вверх тормашками», зависит предварительный сценарий родов. Тазовое предлежание встречается не очень часто, но эта особенность продольного расположения плода существенно осложняет процесс родоразрешения, да и в целом весь период беременности. Мамы чаще сталкиваются с угрозами прерывания, гестозом, гипоксией плода, фетоплацентарной недостаточностью и другими проблемами. Так называемое «лечение» тазового предлежания — это большой комплекс мер, требующий множество стараний от самой беременной пациентки и кропотливой работы медперсонала.

Тазовое предлежание делят на ягодичное (малыш сидит на попе), ножное, коленное и смешанное (младенец сидит как будто в позе «лотоса»).

Считается, что из всех вариантов «неправильного» расположения ягодичное — наилучший вариант. К слову, обратное предлежание может быть вызвано целым рядом причин, среди которых — слабый тонус матки, много— или маловодие, проблемы с плацентой или возможные пороки в развитии плода.

Сама беременная женщина может и не знать, что ее плод не располагается, как все, вверх ногами, разве что самые чувствительные мамы смогут распознать это по шевелениям малыша, и то примерно после 22 недели или 25 недели, когда можно почувствовать движения разных частей тела ребенка. Никаких неприятных ощущений при такой особенности нет ни на 20 неделе срока, ни на 31 неделе, ни на 40-й. Зато врач довольно легко определит, каким местом повернулся малыш к «выходу», на обычном приеме. Внешне специалист отметит высокое стояние дна матки, при прослушивании — сердцебиение у пупка или выше, при влагалищном осмотре сможет прощупать ягодицы малыша или даже ножки, что, конечно же, существенно отличается по своим очертаниям от детской головы. Подтвердит все это ультразвуковое исследование, так что предлежание плода современная диагностика определяет со стопроцентной точностью.

Роды «попой вперед»

Вопреки представлениям напуганных мам, роды с «неправильным» предлежанием могут пройти абсолютно естественно. Правда, не исключены ситуации, которые создадут ряд проблем — медленное раскрытие шейки матки, вероятность возникновения гипоксии, тяжелое извлечение малыша при потугах и так далее. Все-таки попа или ножки выходят куда сложнее, чем это делала бы голов младенца.

Учитывая все перечисленные риски, медработники обычно особенно внимательно наблюдают за всеми этапами родов пациенток с тазовым предлежанием, но дают шанс малышу родиться самому, если соблюдены следующие условия:

беременность доношенная, то есть больше 37 недель; предлежание чисто ягодичное или ягодично-ножное; масса плода не меньше 2,5 и не больше 3,6 килограммов; размеры таза матери допускают естественные роды; женский пол плода. никаких дополнительных препятствий нет.

А вот преградой для ЕР станут недоношенная беременность, масса плода вне указанных рамок, плод-мальчик (во избежание повреждения мошонки мальчики в тазовом предлежании рождаются только с хирургическим вмешательством), ножное тазовое предлежание или загиб головки по данным УЗИ. Тогда врачи будут настаивать на необходимости провести плановое кесарево сечение, чтобы здоровье малыша осталось вне опасности.

Сам механизм родов остается классическим, только в этом случае специалисты рекомендуют роженице с самого первого этапа располагаться на боку, у которого располагается спинка малыша. Чаще всего пациентке делают эпизиотомию, то есть рассечение промежности, как только показываются ягодицы ребенка. Эта процедура снижает риск травмировать голову младенца, ведь она, как известно, больше его остальных частей тела.

В течение всех родов медики внимательно отслеживают биение сердца малыша, потому что в то время, как его извлекают уже наполовинуЭ, голова плода только входит в таз, и есть риск возникновения гипоксии. Вообще роды при «неправильном» предлежании должны проходить быстро, из-за этого роженице зачастую вводят препараты для стимуляции родовой дейстельности. Необходимость в экстренном кесаревом сечении возникает в тех же случаях, что и при обычных родах.

«Переворачиваем» малыша

Врачи утверждают, что до 27 недели срока беспокоиться о предлежании не стоит: слишком подвижен малыш в утробе, чтобы принять окончательное положение. На 29 неделе медики предлагают пациенткам с «неправильным» предлежанием ряд мер по «переворачиванию» крохи. На 32 неделе необходимо уже вплотную заняться специальными упражнениями. Они несложные, но требуют многократных повторений по несколько раз каждый день.

В положении лежа необходимо плавно переворачиваться с одного бока на другой — каждые 10 минут по несколько раз.

С помощью какого-нибудь мягкого предмета можно поднять так так, чтобы он был на пару десятков сантиметров выше головы. В таком положении нужно находиться около 10-15 минут

Покачивать бедрами, стоя на четвереньках, в период активности плода.

До 30 недели — ходить в наклоне — достать руками пол и сделать несколько шагов (если, конечно, это позволяет живот).

Упражнение «велосипед».

Заниматься такой гимнастикой можно только после консультации с лечащим врачом, потому что для некоторых упражнений есть противопоказания.

Кроме того, существует такая процедура, как проведение наружного поворота плода. Манипуляция проводится в условиях стационара после 33 недели беременности. Она также имеет множество противопоказаний и к тому же отнюдь не всегда приводит к успеху, поэтому такой поворот проводят довольно редко.

Многие мамы экспериментируют в поисках способа заставить своего малыша перевернуться. Помочь может плавание в бассейне, особенно на спине, или прямая провокация: мама может посветить в животик фонариком, поводить наушниками с приятной музыкой или положить на живот пакет с замороженными овощами. Поворачиваясь на свет, звук или реагируя на холод, кроха действительно может сменить свое положение в «домике». Перевороту малыша с ног на голову также способствуют прогулки мамы на свежем воздухе, массажи мизинцев ног по несколько раз в день, сидение верхом на стуле, покачивания на фитболе и «уговаривания» малыша, как бы смешно это ни звучало. Если фокус все-таки удался, будущей маме лучше носить бандаж до родов, чтобы избежать повторного переворота.

Очень желательно, чтобы плод принял свое окончательное положение к 38 неделе беременности, иначе врачи будут собирать консилиум — решать, возможно ли естественное родоразрешение и каков будет биомеханизм родов. В любом случае, в родах с тазовым предлежанием нет ничего страшного: значит, играть не по правилам — в характере будущего большого человека.