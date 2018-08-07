Бритни Спирс в коротком мини гуляет с детьми в Лондоне

Американская певица Бритни Спирс (Britney) решила провести летние каникулы с детьми в Лондоне. В эти выходные семья отправилась в Букингемский дворец, где провела экскурсию сыновьям.

Несмотря на жаркий день, певица в этот день надела короткое желтое платье мини и ковбойские сапоги, когда дети звезды были в самых простых шортах и однотонной футболке. Своим нарядом Спирс сразу привлекла внимание, поэтому весь день отбивалась от назойливых поклонников. К сожалению, не все фанаты оценили наряд Бритни, многие назвали его вульгарным и безвкусным.