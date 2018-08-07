Как обеспечить максимальную защиту и благополучие семьи и детей?

В последние годы людям больше, чем когда-либо, хочется обрести уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за судьбы наших близких. Особенно это касается детей. Окончание школы, выпускные, поступление в вуз, «взрослая» жизнь — все это требует серьезных материальных трат.

Страховая компания «Колымская» предлагает различные варианты выгодных программ страхования детей.

«Большинство родителей сегодня отчетливо понимают: для хорошего старта ребенка нужно создавать накопления. Кредиты и займы — далеко не самый лучший вариант. Как быть? В страховой компании «Колымская» для таких целей существуют долгосрочные программы, которые позволяют регулярным вложением небольших денежных вкладов сформировать хороший капитал — основу будущего ваших детей», — рассказывает Татьяна Колесниченко, директор филиала Страховой компании «Колымская» во Владивостоке.

К примеру, программа «Дети» даст возможность родителям подарить сыну или дочери к окончанию школы, совершеннолетию, поступлению в вуз, к свадьбе или другому значимому событию солидную сумму. А программа «Дети +» одновременно с этим позволит застраховать своего ребенка от несчастного случая.

Конечно, полис не защитит ребенка от возможной опасности, но страховое обеспечение позволит в случае травмы ребенка сохранить родителям финансовую свободу, и полностью заняться его здоровьем. При этом сотрудники «Колымской» обязательно подберут для вашего ребенка оптимальный вид страховки, подробно расскажут о том, что дает страховой полис, что в нем предусмотрено, а что нет. Величину страховой суммы каждый может определить самостоятельно, выбирая удобный способ оплаты. Кроме того, в страховой компании «Колымская» можно оформить страховые полисы на детей, которые активно занимаются спортом или посещают танцевальные, театральные студии. Недаром детские программы «Колымской» пользуются популярностью среди различных федераций, которые страхуют здесь юных спортсменов.

При этом ребенок может заниматься разными видами спорта, — менять полис или доплачивать не надо, так как в данных программах нет повышающих коэффициентов по спорту. В случае получения травмы предусмотрена двойная выплата по таблице за факт травмы (% от страховой суммы в зависимости от сложности травмы) и за дни лечения.

Огромной популярностью у наших клиентов пользуются такие программы, как «Забота о детях» и «Забота о детях +».

Они дают возможность накопить денежные средства и не беспокоиться о будущем вашего ребенка, даже если с вами случится несчастье, ведь при временной потере страхователем возможности выплачивать взносы эту ответственность по оплате возьмет на себя «Колымская».

Как поясняют в компании «Колымская», при заключении договора ребенок будет одновременно считаться застрахованным от несчастного случая на весь период действия договора — а этот срок может составлять от года до 23 лет. Если раньше такие программы были направлены просто на то, чтобы, например, к 18-летию сына или дочери собрать средства на их учебу, то теперь в них предусматриваются риски на случай, если с кормильцем произойдет несчастный случай, инвалидность и если ребенок останется без попечения родителей.

«В данном случае «Колымская» берет на себя очень важную социальную миссию по финансовой поддержке детей, чтобы, несмотря ни на что, они не были лишены перспектив на будущее, могли получить качественное образование. Компания сама вносит необходимые платежи по страховке. Договор продолжает действовать. И все это благодаря тому, что близкий человек заблаговременно проявил заботу о своем ребенке, предусмотрительно заключил договор страхования, отдавая себе отчет в том, насколько непредсказуема наша жизнь», — поясняет Татьяна Колесниченко.

Заключив договор страхования ребенка в СК «Колымская», семья имеет прекрасную возможность создать целевые накопления, свой собственный «детский фонд». Причем сделать это легко и удобно как в офисах компании, так и через Интернет. Например, на сайте страховой компании «Колымская» можно оплатить полис, отправить заявление на выплату по страховому случаю, оставить заявку или пригласить страхового агента, если возник вопрос или желание разобраться в программах страхования.

Страховая компания «Колымская» нацелена на работу с семьями и помогает им решать проблемы в трудные периоды жизни. Ведь можно, не обременяя себя непосильными займами и кредитами, понемногу, небольшими взносами, без урона для семейного бюджета откладывать деньги по специальной накопительной программе. То же самое относится и к другим серьезным жизненным ситуациям — свадьбе, рождению ребенка, юбилею. Лучше сейчас подумать о своем будущем, ведь оно заключается не в кредитовании, а в сбережении.

При заключении договора до 31 августа действует АКЦИЯ «Детский капитал» — 10% скидка на первый год страхования.

Филиалы АО «СК „Колымская“ в Приморье:

Владивосток: ул. Алеутская, 61. Телефон: (423) 2-450-450; 2-606-111 Уссурийск: ул. Некрасова 73–а. Телефон: (4234) 32-13-80 Находка: Озерный бульвар, 16. Телефон: (4236) 69-87-10 Сайт http://kolm.ru/