Генетическая ксерокопия: тройняшки, которых различает только мать

Узнать, что она ждет тройняшек, уже было неожиданностью для Беки-Джо Аллен. А когда маленькие Роман, Рокко и Роан выписались из палаты интенсивной терапии домой, их мать ждал еще один сюрприз.

Другие мамы постоянно говорили, насколько малыши похожи друг на друга, и Беки-Джо решила отправить образцы ДНК на анализ. Так она узнала, что речь идет об одном случае на 200 миллионов: тройняшки получились абсолютно идентичными с точки зрения генетики.

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К счастью для 23-летней матери, характерные черты и проявляющийся характер малышей позволяют хотя бы ей не путать детей между собой. «Когда они были новорожденными, было довольно трудно отличить одного от другого, но я сама никогда их не путала», — рассказывает молодая мать.

«У них у всех есть родимые пятна между бровями, но у Романа оно немного темнее, чем у остальных, а у Роана есть родимое пятно и на ноге, — поясняет она. — Когда они были в больнице, врачи сказали, что они не идентичные, но с тех пор, как их выписали, много кто мне говорил, что малышей невозможно различить».

По данным Фонда многоплодных родов, единственный способ определить наверняка, являются ли двойняшки или тройняшки идентичными, известный как установление зиготности, — это анализ ДНК.

Проконсультировавшись с фондом, Беки-Джо Аллен взяла мазки из ротовой полости у тройняшек и отправила их в лабораторию на анализ. В начале мая она получила результаты, согласно которым ее дети оказались генетически идентичными. Это самые младшие из немногочисленных известных в Великобритании генетически идентичных тройняшек, зачатых естественным путем.

«Я была удивлена, потому что ожидала, что они не будут идентичными, — говорит мать. — Но потом оказалось, что я единственная, кто отличает их друг от друга, и это многое объясняет!»

Мисс Аллен из Гейтакра, Ливерпуль, у которой также есть трехлетняя дочь Индиана, делала раннее сканирование на девятой неделе беременности из-за сильных головных болей и тошноты. Именно тогда она узнала, что ждет тройняшек.

«Я не могла в это поверить. Я даже не думала о том, что это могут быть двойняшки, не говоря уж про тройняшек, тем более что у нас такого в семье не было».

Врачи из Женской больницы Ливерпуля (Liverpool Women’s Hospital) делали сканирование каждую неделю. Тройняшки появились на свет путем кесарева сечения на 31-й неделе. Рокко весил 1,5 кг, Роман — 1,53 кг, а Роан — 1,64 кг.

Теперь, когда малыши дома, они начинают проявлять характер. «Роан — самый громкий, он все время кричит. Рокко обычно довольно спокойный, но он тоже может быть раздражительным, а Роман обычно не хочет ни с кем делиться», — рассказывает их мать.

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«Они всегда ползают за одной и той же игрушкой, пытаясь заполучить ее раньше других братьев. Индиана их обожает, она нисколько не ревнует, но мне немного жаль ее, когда я думаю, каково ей будет расти с тремя братьями».

Тройняшкам необходимо около 130 подгузников и четыре упаковки детских салфеток в неделю. Пачки молочной смеси хватает примерно на два дня, а стиральная машина запускается трижды в день. Отец тройняшек, 28-летний Лайам Тирней, не живет с Беки-Джо, и больше всего ей помогает ее 17-летняя сестра Лорен.

До рождения Индианы Беки-Джо хотела стать медсестрой-акушеркой, и теперь она еще больше мечтает об этом, особенно после всего, через что она прошла. «Вся помощь и медицинское обслуживание, что мы получили, были прекрасными, — отмечает она. — Я счастлива, что сейчас у них у всех все в порядке».

Идентичные тройняшки получаются, когда оплодотворенная яйцеклетка делится дважды. Без курса лечения бесплодия вероятность таких случаев составляет от одного раза на 60 тысяч до одного случая на 200 миллионов. Если у двойняшек или тройняшек одна мембрана в утробе матери, они, как правило, идентичные (монозиготные). Если нет, их плаценты неотличимы от тех, что у разных (двузиготных) близнецов, и только анализ ДНК способен определить это наверняка.