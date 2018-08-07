Ещё
Комплект для новорожденных в России будет стоить не меньше 10 тыс. руб — Мантуров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комплект для новорожденных в России будет стоить не меньше 10 тыс. руб — Мантуров 

Авторадио 1 час назад
Мамам при выписке из роддома будет выдаваться набор российского производства для новорожденных. В него войдут предметы гигиены для ребенка общей стоимостью не меньше десяти тысяч рублей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Выдаваться набор будет бесплатно при выписке из роддома. Наполнение коробки, возможно, будет отличаться в регионах, уточнил министр. Он отметил, что отечественные косметические средства шагнули вперед и занимают сейчас 60% российского рынка. С января 2018 года все мамы новорождённых в столице получают подарочные наборы, включающие в себя детское белье, одежду и другие вещи, необходимые для ухода за новорожденными.
Авторадио: последние новости
Ребенок провалился в ливневую канаву в Сочи и его унесло в море Льготный проезд в электричках вступил в силу для пенсионеров Москвы Рекомендации для вычисления школьников-агрессоров направили в регионы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни19
Почему сводит ногу по ночам76
Что стало с солистками «ВИА Гры»
Наболело: «Сестра мужа села нам на шею»
Почему нельзя спать в самолете во время взлета
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
04:13
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение