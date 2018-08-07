Мамам при выписке из роддома будет выдаваться набор российского производства для новорожденных. В него войдут предметы гигиены для ребенка общей стоимостью не меньше десяти тысяч рублей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Выдаваться набор будет бесплатно при выписке из роддома. Наполнение коробки, возможно, будет отличаться в регионах, уточнил министр. Он отметил, что отечественные косметические средства шагнули вперед и занимают сейчас 60% российского рынка. С января 2018 года все мамы новорождённых в столице получают подарочные наборы, включающие в себя детское белье, одежду и другие вещи, необходимые для ухода за новорожденными.