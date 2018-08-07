Агрессивная овчарка чуть не откусила ногу костромского малыша

В посёлке Уланиха (Нерехтский район) собака напала на ребёнка и прокусила ему ногу, узнал KOSTROMA.TODAY. Хозяйка животного предпочла сбежать.

Как рассказывает мама мальчика газете «Нерехтская правда», 23 июля примерно в 18 часов 30 минут трое ребят ехали на велосипедах по полю. На тропинке им повстречалась женщина с собакой. Животное было без поводка и намордника. Двоих детей собака спокойно пропустила, а на третьего набросилась. Она прокусила ему ногу в районе лодыжки и оставила глубокие царапины.

По словам мамы ребёнка, женщина сказала мальчику, что собака привита. После этого она надела на овчарку поводок и поспешила уйти, оставив мальчика истекать кровью.

Сейчас родители пострадавшего ребенка пытаются разыскать хозяйку пса. Мальчик её описал так: возраст от 55 до 60 лет. Рост примерно 155-160. Стрижка короткая, русые волосы. Одета была в юбку по колено и кофту с рукавами.