Ещё
Большое счастье: в странах СНГ все чаще рождаются младенцы-богатыри
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большое счастье: в странах СНГ все чаще рождаются младенцы-богатыри 

Мир24 1 час назад
Большое счастье. В странах СНГ все чаще рождаются младенцы-богатыри. Это те, чей вес превышает пять килограммов. По статистике появление таких детей-гигантов — редкость, один на 1,5 тысячи, передает «МИР 24».
Меньше двух недель назад, в Таджикистане, в городе Куляб, родился мальчик весом восемь килограммов. Это первый случай в истории республики. Удивились даже опытные врачи. Новорожденного таджикского богатыря на обычных детских весах не взвесить. Нужны большие. При этом ребенок не страдает ожирением, он просто крупный. Младенец-богатырь пятый ребенок в семье. Его мама даже представить не могла, что родит такого крепыша.
А жительница Бишкека практически в это же время родила мальчика весом более шести килограммов. При этом рост младенца 58 сантиметров. Для многодетной мамы это пятый ребенок. В 2013 году Багымгуль Досонова родила двойню. В этот раз никаких сюрпризов женщина не ждала — беременность протекала обычно. Увидев малыша, акушеры родильного дома ахнули. Такой новорожденный в истории больницы впервые.
По данным Книги рекордов Гиннесса, самый крупный ребенок на планете родился в США в 1879 году. Это был мальчик весом 10 килограммов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Пластиковые упаковки назвали опасными для детей Ребенка в Сочи унесло в море ливневой канализацией Собянин о новых льготах для пенсионеров: Справедливость восстановлена
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни19
Почему сводит ногу по ночам76
Что стало с солистками «ВИА Гры»1
Наболело: «Сестра мужа села нам на шею»15
Почему нельзя спать в самолете во время взлета11
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
04:13
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение