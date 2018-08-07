Большое счастье: в странах СНГ все чаще рождаются младенцы-богатыри

Большое счастье. В странах СНГ все чаще рождаются младенцы-богатыри. Это те, чей вес превышает пять килограммов. По статистике появление таких детей-гигантов — редкость, один на 1,5 тысячи, передает «МИР 24».

Меньше двух недель назад, в Таджикистане, в городе Куляб, родился мальчик весом восемь килограммов. Это первый случай в истории республики. Удивились даже опытные врачи. Новорожденного таджикского богатыря на обычных детских весах не взвесить. Нужны большие. При этом ребенок не страдает ожирением, он просто крупный. Младенец-богатырь пятый ребенок в семье. Его мама даже представить не могла, что родит такого крепыша.

А жительница Бишкека практически в это же время родила мальчика весом более шести килограммов. При этом рост младенца 58 сантиметров. Для многодетной мамы это пятый ребенок. В 2013 году Багымгуль Досонова родила двойню. В этот раз никаких сюрпризов женщина не ждала — беременность протекала обычно. Увидев малыша, акушеры родильного дома ахнули. Такой новорожденный в истории больницы впервые.

По данным Книги рекордов Гиннесса, самый крупный ребенок на планете родился в США в 1879 году. Это был мальчик весом 10 килограммов.

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