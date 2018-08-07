В Армавире около очистных сооружений 6 августа пропала девочка шести лет

Ребенок принес обед папе-инвалиду, который рыбачил на пруду

В Армавире около очистных сооружений 6 августа пропала девочка шести лет.

Ребенок принес обед папе, инвалиду-колясочнику, который рыбачил на пруду. Малышка оставила рядом с ним босоножки и юбочку. И больше ее никто не видел. Местные жители, которых опросила полиция, считают очистные сообружения очень «опасным местом».

Поиски ребенка продолжались не только днем. Сотрудники спецназа всю ночь искали пропавшую, к ним подключилась бригада с тепловизорами. Полиция попросила волонтеров не участововать в поисках на сложных участках, чтобы не пришлось кого-нибудь спасать

Участники поисков выложили фотографии девочки и видео в соцсети.

Напомним, в Сочи двоих детей смыло течением реки.