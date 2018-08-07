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В Армавире пропавшую 6 августа шестилетнюю девочку нашли мертвой
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В Армавире пропавшую 6 августа шестилетнюю девочку нашли мертвой 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Тело ребенка обнаружили 7 августа
В Армавире пропавшую 6 августа шестилетнюю девочку нашли мертвой.
Родители ребенка написали заявление в правоохранительные органы о ее безвестном исчезновении. По факту была организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Днем 6 августа девочка приносила обед отцу-инвалиду на пруд, где он рыбачил, и находилась около водоема по улице Шоссейной. А потом пошла в сторону дома, но дома так и не появилась.
На месте работали следователи и следователи-криминалисты. Ребенка днем и ночью искали свыше 100 человек: сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, «Кубань-СПАС», волонтеры. В поисках использовали необходимую специальную технику, беспилотник и квадрокоптеры.
Тело девочки было обнаружено 7 августа в пруду. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в Сочи во время ливня мальчика смыло в незакрытую щитом ливневку.
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