В Армавире пропавшую 6 августа шестилетнюю девочку нашли мертвой

Тело ребенка обнаружили 7 августа

В Армавире пропавшую 6 августа шестилетнюю девочку нашли мертвой.

Родители ребенка написали заявление в правоохранительные органы о ее безвестном исчезновении. По факту была организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Днем 6 августа девочка приносила обед отцу-инвалиду на пруд, где он рыбачил, и находилась около водоема по улице Шоссейной. А потом пошла в сторону дома, но дома так и не появилась.

На месте работали следователи и следователи-криминалисты. Ребенка днем и ночью искали свыше 100 человек: сотрудники МЧС , МВД, Росгвардии, «Кубань-СПАС», волонтеры. В поисках использовали необходимую специальную технику, беспилотник и квадрокоптеры.

Тело девочки было обнаружено 7 августа в пруду. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в Сочи во время ливня мальчика смыло в незакрытую щитом ливневку.