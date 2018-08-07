Ещё
230 тысяч взыскали с Кунашакской больницы за неверный диагноз ребенку
Далее:
Читайте также:
Ещё

230 тысяч взыскали с Кунашакской больницы за неверный диагноз ребенку 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Кунашакский районный суд удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» в счет компенсации морального вреда родителям четырехлетней девочки 230 тысяч рублей, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
В 2017 году родители с девочкой обратились за медицинской помощью в ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» с жалобами на рвоту, боли в животе и повышенную температуру. В ходе осмотров медицинскими работниками девочке были поставлены неверные диагнозы, в результате чего имеющееся у несовершеннолетней заболевание «аппендицит» обострилось, началось гнойное воспаление и развился «острый аппендицит с генерализованным перитонитом, что потребовало проведения нескольких оперативных вмешательств. Ребенок едва выжил и 10 дней находился в искусственной коме. Мама девочки обратилась в прокуратуру и потребовала наказать медиков, не сумевших вовремя распознать аппендицит.
АиФ: последние новости
Ребёнок погиб от удара током на огороде в Челябинской области Следователи выясняют, как 3-летний малыш получил ожоги в детдоме Челябинска Ребенка унесло на надувном матрасе на середину озера под Магнитогорском
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долина преобразилась накануне развода4
Звездные бабушки, которые одеваются как девочки
Почему сводит ногу по ночам77
Волочкова показала ужасные синяки3
Почему сырую курицу нельзя мыть7
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
06:54
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили
Звёзды Здоровье
10:59
Звезды, спустившие состояния на глупости
Звёзды
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
04:20
Звездные бабушки, которые одеваются как девочки
Звёзды
04:33
Звездные пары, пережившие измену
Звёзды
00:30
Рудковскую раскритиковали за стройные ноги
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение