230 тысяч взыскали с Кунашакской больницы за неверный диагноз ребенку

Кунашакский районный суд удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» в счет компенсации морального вреда родителям четырехлетней девочки 230 тысяч рублей, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области. В 2017 году родители с девочкой обратились за медицинской помощью в ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» с жалобами на рвоту, боли в животе и повышенную температуру. В ходе осмотров медицинскими работниками девочке были поставлены неверные диагнозы, в результате чего имеющееся у несовершеннолетней заболевание «аппендицит» обострилось, началось гнойное воспаление и развился «острый аппендицит с генерализованным перитонитом, что потребовало проведения нескольких оперативных вмешательств. Ребенок едва выжил и 10 дней находился в искусственной коме. Мама девочки обратилась в прокуратуру и потребовала наказать медиков, не сумевших вовремя распознать аппендицит.