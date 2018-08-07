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Барнаульских малышей ждут в «Детском университете»
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Барнаульских малышей ждут в «Детском университете» 

АиФ — Алтай 47 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
В современной педагогике существует множество авторских методик воспитания ребенка с пеленок. Однако самой востребованной справедливо считается развивающая программа итальянского ученого Марии Монтессори. Пожалуй, главным принципом этого метода является идея самовоспитания малыша. Не зря девиз этой образовательной системы: «Помоги мне это сделать самому!».
Метод Монтессори с оглядкой на новые достижения в педагогике, активно применяется и в барнаульском семейном клубе «Детский университет».
Дети учатся познавать интересную жизнь рядом с профессиональными воспитателями и их помощниками в классе, оборудованном полным комплектом материалов Монтессори. Во время занятий ребёнок самостоятельно выбирает заинтересовавший его дидактический материал, показывая тем самым педагогу направление, в котором он готов развиваться в данный момент. В процессе работы с материалами ребенок обучается чтению, письму, азам математики, получает знания об окружающем мире, совершенствует сенсорную чувствительность и координацию движений.
В «Детском университете» ведется набор в группы полного дня (ясли и детский сад). Пока родители на работе, малышей окружат заботой квалифицированные, увлеченные педагоги.
В течение дня с детьми занимаются:
психогимнастикой, музыкой, изодеятельностью, подвижными игрыами, занятиями в игровой комнате, танцевально-двигательной терапией, хореографией, айкидо, английским языком, художественным творчеством, робототехникой.
В семейном монтессори-клубе формируют группы по возрасту (ясельная, средняя, старшая), а это значит, что ребенок будет всегда находиться вместе со сверстниками, параллельно развивая и свои коммуникативные навыков.
Вас ждут по адресу: г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 (Остановка «Кардиоцентр» или «Больница шинного завода»).
Телефоны: 8952 009 8991, 39-57-74  http://montessoriuniver.ru/
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