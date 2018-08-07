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Сергей Безруков показал, как играет с дочерью
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Сергей Безруков показал, как играет с дочерью 

Letidor.ru 22 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Актер отдыхает с семьей на даче.
Известный актер и певец Сергей Безруков очень любит свою 2-летнюю дочь Машу и все чаще начал делится видео и фото с ее участием в соцсетях. Недавно знаменитый папа даже снял девочку в своем новом клипе, а на этот раз решил просто показать подписчикам летние игры с ребенком.
Сейчас семья актера отдыхает на даче. И, чтобы Маша легче переносила жару, мама и папа привезли для нее надувной бассейн. Там девочка купается вместе с игрушечными рыбками, а папа игрушечной удочкой пытается их ловить. В результате, развлекаются и дочь и отец.
Дело в том, что Сергей Безруков очень любит рыбалку.
Немного летней радости, Вам, Дорогие мои, Хоррррошие! Для тех, кто понимает конечно. Чем хороша рыбалка? Просто больше ты ни о чем не думаешь, голова отдыхает и думает только о поклевке и как вовремя подсечь! А уж когда клюет, вообще забываешь про все на свете! Эх,
— поделился он с подписчиками, показав свой недавний улов.
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
5 Авг 2018 в 11:53 PDT  Похваставшись количеством пойманной рыбы, Сергей отправился рыбачить уже к дочери в бассейн.
Но такая рыбалка все-таки КРУЧЕ!) Всем хорррошего настроения, Дорогие мои, Хорррошие!
— заключил актер, показав игру с Машей.
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
6 Авг 2018 в 9:09 PDT  «Папы они такие», «Так у вас там богатый улов!», «Самая спокойная и приятная рыбалка 👍😉», «А рыбак то мечта!😄☝», «Отличная рыбалка👍Главное, потом эту рыбу не зажарить 😂😂», — оценили подписчики летние развлечения актера с дочерью.
Напомним, Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. Чуть позже, 4 июля, у пары родилась дочь Мария. А в конце мая стала известна еще одна радостная новость. Актер сообщил, что вскоре в их семье ожидается пополнение — Анна Матисон вновь беременна.
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
10 Июн 2018 в 11:52 PDT  Также у Сергея Безрукова есть внебрачные дети — сын Иван и дочь Александра. Как уже писал «Летидор», актер дал интервью, в котором признался, что помогает их матери воспитывать ребят.
Фото: Instagram / s_bezrukov
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